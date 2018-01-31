Папа: безразличие — это вирус наших дней

Папа Франциск принял в Клементийском Зале Ватикана участников Международной конференции, посвящённой ответственности государств, учреждений и отдельных лиц в борьбе с антисемитизмом и преступлениями, связанными с антисемитской ненавистью.

В своём обращении к гостям Епископ Рима осудил не только «ненависть во всех её проявлениях», но и сам её корень — равнодушие, которое «вызывает паралич и не позволяет нам поступать правильно», даже понимая, как мы должны поступить. В нашем всё более взаимосвязанном мире трудно объяснить растущую неспособность людей беспокоиться о других. Святейший Отец подчеркнул важность ответственности, то есть готовности отреагировать и способности сделать это.

Безразличие всегда было «коварным злом»; о нём говорится уже в первых книгах Библии, отметил Епископ Рима и упомянул о своём визите в концлагерь Аушвиц-Биркенау, где «тревожная тишина оставляет место только для слез, молитвы и просьбы о прощении».

Папа Франциск подчеркнул, что «память — это ключ доступа к будущему», и общую ответственность нужно достойно передавать молодым поколениям. Епископ Рима напомнил о документе ватиканской Комиссии по религиозным отношениям с иудаизмом «Мы помним: размышление о Шоа», который в этом году отмечает двадцатилетие публикации. По словам святого Иоанна Павла II, «для созидания нашей истории мы нуждаемся в общей памяти, которая не остаётся в застенках обид, но, оставив позади ночь боли, открывает надежду на новый рассвет». Строительство будущего «без ненависти и дискриминации», отмел Папа Франциск, находится в руках у молодых поколений: молодёжь призвана быть закваской культуры ответственности, памяти и близости, сплотиться против равнодушия.

В конце обращения Папа подчеркнул, что особое значение в этом контексте приобретают «потенциал информации» и воспитание, потому что «для подготовки действительно человечного будущего недостаточно отвергать зло: нужно сообща строить добро».