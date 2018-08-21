Папа: без Бога никакая революция не сможет удовлетворить людей

Папа Франциск направил специальное послание участникам ежегодного Митинга дружбы народов в Римини. Встреча, организованная международным католическим движением «Общение и освобождение» (Comunione e Liberazione), проходит с 19 по 25 августа.

Папа отмечает, что разрыв с прошлым стал категорическим императивом для поколения, которое полвека назад надеялось на революционное преобразование структур. В 68-м году многие верующие «поддались очарованию такой перспективы и превратили свою веру в морализм», который, полагаясь на очевидность Божьей благодати, стремился построить лучший мир своими силами.

«Что же осталось от этого желания всё изменить?» — задаётся вопросом Папа. За полвека мосты превратились в стены, гостеприимство сменилось отчуждением, желание перемен — безразличием, а уверенность в будущем — страхом перед завтрашним днём. Человек не устоял перед извечным искушением полагаться на собственные силы и разум, и христиане не должны повторять ошибок истории. Желание перемен и мечты о лучшем мире позитивны, отмечает Святейший Отец: «Подлинная вера всегда подразумевает сильное желание изменить мир». Христиане не могут отказываться от этой мечты, потому что в её основе лежит глубокая убеждённость в том, что именно Христос является началом нового мира: «Его воскресение не ушло в прошлое; оно преисполнено жизненной силы, проникшей в наш мир. Там, где всё выглядит мёртвым, со всех сторон пробиваются ростки воскресения, и этой силе нет равных».

В конце послания Папа Франциск подчёркивает:

«Никакие усилия и никакая революция не могут удовлетворить человеческое сердце». Только Бог, наш Создатель, может заполнить сердца людей Своим бесконечным присутствием. «Он стал человеком, дабы люди смогли встретить Того, Кто спасает и исполняет их желание счастливых дней», — пишет Епископ Рима.

Источник: Vatican News