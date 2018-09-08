Папа – бенедиктинкам: будьте гостеприимны и милосердны (+ ФОТО)

Утром 8 сентября Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками конференции, организованной Международным объединением бенедиктинок.

Святейший Отец обратил внимание на тему симпозиума, взятую из Устава св. Бенедикта Нурсийского: «Всех приходящих странников надобно принимать, как Христа». Духовные чада этого святого всегда отличались евангельским гостеприимством, отметил Папа; бенедиктинские монастыри – места молитвы и открытости – несут страдающим людям наших дней милосердие Христа; принимают людей разных религиозных традиций, продвигая экуменизм и межрелигиозный диалог в Духе Божьем.

Верные своему девизу «Молись и трудись», монахини ставят в центр жизни драгоценную молитву – «дыхание Церкви»: возносят хвалу Вседержителю за Его неисчислимые блага, смиренно ходатайствуют за всех нуждающихся, бедных, страдающих от несправедливости, насилия и военных конфликтов, отметил Епископ Рима:

«Вы не встречаетесь с этими людьми, но являетесь для них сёстрами по вере и по телу Христову».

Святейший Отец назвал бенедиктинок «умелыми распорядителями Божьих даров» и поблагодарил за их неустанную заботу об окружающей среде:

«Как женщины, вы особым образом чувствуете и цените великолепие и гармонию творения. Ваши монастыри часто расположены посреди дивной красоты, куда люди приезжают молиться, искать тишину и созерцать чудеса творения. Я призываю вас продолжать служение в таком же стиле, дабы дела Божьи вызывали восхищение. Говорите о Боге многим людям».

Источник: Vatican News