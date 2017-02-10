Папа: антисемитизм противоречит принципам христианства

«Антисемитизм противоречит во всём как христианским принципам, так и любому мировоззрению, достойному человека», — заявил Папа Франциск на встрече 9 февраля в Ватикане с делегацией Антидиффамационной лиги. Эта организация была основана в 1913 году в США с целью борьбы с клеветой против еврейского народа.

Антисемитизм — это зло, которое до сих пор таится в разных слоях общества. Святейший Отец отметил, что «если культура встречи и примирения порождает жизнь и вселяет надежду, то культура смерти сеет ненависть и пожинает отчаяние».

Папа напомнил о своём прошлогоднем визите в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау:

«Не существует адекватных слов и мыслей перед лицом подобных ужасов жестокости и греха; есть только молитва, дабы Господь смилостивился и такие трагедии больше не повторялись. <…> Католическая Церковь особенно чувствует себя обязанной сделать всё возможное — вместе с нашими еврейскими друзьями — для противостояния антисемитским тенденциям».

Святейший Отец отметил, что в современном мире, переполненном насилием, мы призваны не только отказаться от насилия, но и активно продвигать добро: «Безустанно взращивать справедливость, согласие, поддерживать интеграцию: только так мы сможем собрать плоды мира».

Папа Франциск призвал участников аудиенции «развивать культуру и поощрять свободу вероисповедания, защищая верующих и религии от любого проявления насилия и злоупотреблений». Такая активность является лучшим противоядием от ненависти. В завершение своего обращения Святейший Отец поблагодарил американскую ассоциацию за её вклад в диалог с Католической Церковью, проводимый на разных уровнях.

Источник: Радио Ватикана