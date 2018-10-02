Папа: ангелы-хранители — наша ежедневная дверь в трансцендентность

2 октября, на утренней Мессе в ватиканской часовне, Папа Франциск размышлял о роли ангелов-хранителей в жизни христианина: именно они несут особую помощь, которую «Господь обещает Своему народу и всем нам, ходящим стезями жизни».

Ангелы-хранители, по словам Святейшего Отца, — наши самые преданные попутчики, «компас на жизненном пути», однако нашему земному паломничеству грозят три опасности. Во-первых, угроза перестать двигаться из-за боязни риска и ошибок, но «стояние на месте» всегда приводит к разложению, как в случае в застоявшейся воде. Ангел-хранитель помогает нам идти и не стоять на месте, подчеркнул Епископ Рима.

Этот путь в направлении Неба лёгок только в самом начале, и следующей опасностью является риск пойти по неверному пути, смешаться с толпой на площади, запутаться в ловушках лабиринта, который «никогда не приведёт нас к цели». Ангелы-хранители, отметил Епископ Рима, помогают не совершать ошибок в дороге, но мы должны взывать к ним за помощью в молитве, внимательно прислушиваться к их голосу, следовать их советам.

Святейший Отец подчеркнул, что ангелы указывают нам на пункт назначения. В сегодняшнем Евангелии от Матфея приводятся слова Христа: «Не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего небесного». Наш ангел-хранитель не только постоянно пребывает вместе с нами, но он един и неразлучен с Богом Отцом, подчеркнул Папа Франциск:

«Ангел — это ежедневный мост, с момента утреннего пробуждения до ночного сна; спутник, находящийся рядом с Небесным Отцом и с нами. Ангел — это ежедневная дверь в трансцендентность, к встрече с Отцом: ангел помогает нам в пути, потому что он взирает на Небесного Отца и хорошо знает маршрут. Никогда не будем забывать об этих наших попутчиках».

Источник: Vatican News