Папа: «Amoris Laetitia» нужно читать целиком

«Amoris Laetitia» нельзя считать неким справочником. Если это апостольское увещание не читать целиком и именно в том порядке, в каком представлены различные темы, то понимание документа будет неполным или искаженным, отмечает Папа.

Обнародовано письмо Святейшего Отца Стивену Уолфорду, автору книги «Папа Франциск, семья и развод. Защита веры и милосердие». Послание датировано 1 августа 2017 года; Святейший Отец благодарит господина Уолфорда за публикацию, посвященную апостольскому посланию «Amoris Laetitia». Текст письма Папы использован в качестве предисловия к книге, — она вышла в издательстве американского Общества священников-миссионеров Святого апостола Павла, основанного Айзеком Хекером. Текст письма Папы был предоставлен издателем итальянскому иезуитскому журналу «La Civilta’ Cattolica». «Следует отметить, — читаем на веб-странице этого журнала, – что Папа написал отцу семейства, подтвердив, что апостольское увещание подходит к злободневным и конкретным проблемам в духе ʺгерменевтики, исходящей из документа как единого целого, какой является учительская герменевтика Церкви, находящаяся всегда в преемстве (без разрывов) и вместе с тем в постоянном процессе созревания».

В письме Уолфорду Папа Франциск упоминает о своей встрече с ним и его семьей прошлым летом, во время которой богослов оставил Папе несколько вопросов на тему «Amoris Laetitia». «Я охотно на них отвечу, — пишет Св. Отец, — но думаю, что лучше мне просто написать то, что у меня на сердце, с надеждой, что это принесет пользу».

«Постсинодальное увещание ʺAmoris Laetitiaʺ, — говорится в письме Папы, — это плод долгого церковного пути, включающего два Синода и одну консультацию с поместными Церквами посредством епископских конференций». В этом процессе, поясняет Папа, его больше всего поразило желание «распознать волю Божью, чтобы лучше служить Церкви». Это произошло благодаря обмену мнениями, размышлениям, молитве и распознаванию. На этом пути – отмечает Св. Отец – встречались и искушения, но все же возобладал Святой Дух.

Чтобы понять суть «Amoris Laetitia», следует рассматривать его как единое целое, подчеркивает Папа, то есть читать его целиком и с самого начала. Речь идет «как о развитии богословского рассуждения, так и о развитии подхода к проблемам». «Amoris Laetitia» нельзя считать неким справочником. Если это апостольское увещание не читать целиком и именно в том порядке, в каком представлены различные вопросы, то понимание документа будет неполным или искаженным, отмечает Папа.

В послании «Amoris Laetitia» речь идет о злободневных проблемах, связанных с современной семьей, с воспитанием детей и подготовкой к браку. «Что касается вопросов, касающихся этических ситуаций, увещание следует классической доктрине святого Фомы Аквинского», — поясняет Папа Франциск.

Источник: Vatican News