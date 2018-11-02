Папа – агентству «S.I.R.»: избегайте редукционистских моделей

По случаю тридцатилетия католического агентства «S.I.R.» («Servizio Informazione Religiosa» / «Служба религиозной информации») Папа Франциск направил специальное послание директору этого итальянского информационного издания Винченцо Коррадо.

«Тридцать лет, безусловно, представляют собой ценную веху, но они не являются и не должны считаться пунктом назначения, – пишет Святейший Отец. – Продолжайте вашу миссию, всегда находясь в поиске той новизны, о какой мечтали ваши отцы-основатели, придавая форму этому уникальному проекту. Вы были приверженцами единства в церковной и общественно-культурной информации, оставайтесь же такими и впредь!».

53-й Всемирный день социальных коммуникаций 2019 года будет посвящён теме «Все мы части одного тела (Еф 4,25). От сообщества к общине»: в этом контексте Папа Франциск отмечает традиционную верность «Службы религиозной информации» продвижению «информационной общины, основанной на подлинности и взаимности».

Епископ Рима призывает сотрудников агентства продолжать трудиться, «всегда стремясь к истине». Цитируя своё послание на минувший Всемирный день социальных коммуникаций, Папа Франциск подчёркивает, что «для распознания истины необходимо углублять факторы единства и содействия благу». Поэтому «Служба религиозной информации» призвана продолжать путь инноваций, не обходя вниманием различные регионы планеты: итальянские, европейские, ближневосточные. «Территория – это не только географический рубеж, это нечто большее: она указывает на проживающих там людей», отмечается в послании. «Вслед за епархиальными еженедельниками будьте рупором тех, кто лишён голоса. Продолжайте зажигать ваши информационные маяки на всех окраинах, будьте подлинными коммуникаторами в ваших рассказах, ставьте акцент на подлинностиь, будьте хранителями новостей».

В конце послания Святейший Отец призывает журналистов «всё больше ориентироваться на полноту качественной информации, которая умеет строить мосты понимания и диалога. Будьте свободны и далеки от редукционистских моделей. Помогайте понимать факты в их многосложности и их глубокое значение», – подчёркивает Папа Франциск.

Источник: Vatican News