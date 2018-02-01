Папа — Африканскому союзу: голодающие не могут больше ждать

Папа Франциск направил послание участникам 30-го саммита Африканского союза, который в эти дни проходил в Аддис-Абебе при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО).

«Поскольку мы ищем способы искоренения голода на африканском континенте, — отмечает в послании Епископ Рима, — мы осознаём, что усилия по прекращению голода к 2025 году обусловлены, в частности, изменением климата и его воздействием на сельское хозяйство, а также эскалацией конфликтов, дестабилизирующих обширные территории континента». Перед лицом этой трагической ситуации Святейший Отец призывает к международной солидарности, поскольку речь идёт о миллионах человеческих жизней.

«Обострение ситуации в Африке требует новых усилий и более активного сотрудничества в интересах тех народов, которые по разным причинам не могут удовлетворить своих основных человеческих потребностей». Папа Франциск призывает к уважению достоинства каждого человека, ссылаясь на принципы справедливости: эти принципы являются условием для реализации стратегий и проектов Африканского союза в сотрудничестве с ФАО. «Люди, страдающие от голода, уже не могут ждать, — заявляет Папа, — и они не могут довольствоваться неадекватными действиями».

Святейший Отец заверяет в своей поддержке усилий по реализации Декларации Малабо, направленной на развитие и преобразование сельского хозяйства, а также просит африканские страны и международные организации не замыкаться на частных интересах.

В конце послания Папа Франциск призывает участников встречи в Аддис-Абебе к «широкому и искреннему диалогу на всех уровнях ради принятия лучших, оптимальных решений. Пусть между различными участниками международного сценария укрепится новая связь, основанная на взаимной ответственности, солидарности и единстве».

Источник: Радио Ватикана