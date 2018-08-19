Памятник нерожденным детям появился в Подмосковье

В деревне Голубое Солнечногорского района Подмосковья открылся памятник нерожденным детям. Он установлен у Дома причта и Центра помощи семье и детям и символизирует мать и ее дитя, так и не появившееся на свет.

На постаменте две фигуры. Полупрозрачная детская фигура протягивает руку к своей несостоявшейся матери, которая застыла в покаянной позе на коленях. Настоятель Спасского храма поселка Андреевка, помощник Благочинного Солнечногорского округа отец Николай объяснил: ребенок указывает матери на ошибку.

– Призрачный силуэт ребенка – напоминание матери о том греховном деле, которое она совершила. Этот памятник никого не оставляет равнодушным, – рассказал отец Николай.

Но жест многие воспринимают по-разному. Кто-то уверен, что девочка утешает и прощает мать с безусловной детской любовью.

– Скульптор передал боль женщины, – считают интернет-пользователи.

За основу композиции взято оригинальное изваяние словацкого скульптора Мартина Худачека.

На территории России первый такой монумент появился в Сургуте. Сейчас строительная компания из Сургута застроила микрорайон в Солнечногорском районе и установила точно такой же памятник, который стал второй подобной композицией в России. Его по образцу Мартина Худачека изваял подмосковный скульптор, не пожелавший открыть свое имя общественности.

Такой же памятник нерожденным детям хотят установить в Москве. Недавно с подобной инициативой выступила общественная организация «Женщины за жизнь».

Источник: «Подмосковье сегодня»