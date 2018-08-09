Памяти отца Андрея Зверева (1974-2018)

8 Августа 2018 года отошел ко Господу Его верный служитель, настоятель греко-католических приходов в г. Челябинске и в г. Копейске, секретарь Ординария для католиков византийского обряда священник Андрей Зверев. Его безвременная кончина стала трагической неожиданностью и скорбью в сердцах всех, кто знал и помнил отца Андрея.

Священник Андрей Зверев родился 12 июня 1974 года в Новосибирске. В юном возрасте в нем проявилось искреннее желание посвятить свою жизнь служению Богу — призвание к священству. Андрей принял крещение в католическом приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии из рук о. Павла Битаутаса. Движимый любовью к византийскому обряду после окончания средней школы в 1991 году он из Новосибирска отправился во Львов, где вскоре поступил в новициат Редемтористов — Конгрегации Святейшего Искупителя.

В 1993 году Андрей поступил в Ивано-Франковскую духовную семинарию Украинской Греко-Католической Церкви.

В 1997 году вступил в брак. Супруга — Юлия Павловна — надежная помощница в пастырском труде. В их семье трое дочерей и сын.

11 октября 1998 года ординарий Ивано-Франковской епархии УГКЦ епископ Софроний Мудрый рукоположил Андрея Зверева во священники. Так, на 6 курсе семинарии, отец Андрей, прилежный студент и молодой ревностный священник, начал своё служение. Он был ответственным за исполнение богослужебного устава в семинарской часовне. По завершении обучения молодой священник возвращается в Новосибирск и по благословению епископа Иосифа Верта приступает к служению.

Отец Андрей вначале — викарный священник на приходах в Омске, Саргатском. Параллельно организует общину восточного обряда в Томске.

В 2001 году он вместе с семьей переезжает на новое место жительства в Челябинск. В соседнем городе Копейске, также благодаря его усилиям, уже сформировалась община верующих католиков восточного обряда, настоятелем которой становится отец Андрей. И в Челябинске также начинает собираться община, её отец Андрей с отеческой любовью опекает, устраивает домовой храм.

В последние годы кроме своего пастырского служения отец Андрей занимает ответственную должность секретаря при Ординарии для католиков византийского обряда в Российской Федерации, что предполагало большую занятость, частые поездки.

Сила Божия совершается в немощи человеческой — помним мы слово апостола Павла. Казалось, что сил Андрея так много, что будет достаточно для всех и надолго… Однако все, кто знакомился со священником, неожиданно узнавали его как человека душевно мягкого, отзывчивого и порой по-святому беззащитного. Расточив свои силы, раздав себя на служение, он «упокоился от трудов своих» и отошел к престолу Отца Небесного.

Отцу Андрею было всего 44 года.

За этого поистине ОТЦА пусть Богу будет благодарение, а в наших сердцах — Вечная Память.