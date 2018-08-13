Паломничество цыган в австрийское святилище Мариацелль

12 августа цыгане народностей рома и синти из Австрии, Германии и Венгрии прибыли с паломничеством в австрийское богородичное святилище Мариацелль.

Вспомогательный епископ Вены монс Франц Шарль совершил Святую Мессу и молебен к Богородице, который стал заключительным моментом цыганского паломничества.

Традиция почитания центральноевропейскими и немецкими цыганами Пресвятой Девы Марии в Мариацелль насчитывает несколько столетий, однако в ХХ веке эти паломничества были упразднены Третьим рейхом и возобновились лишь в 1996 году.

Епископ Шарль занимает должность ответственного за душепопечение о цыганах начиная с 2015 года. Он занимается вовлечением рома и синти в церковную жизнь и отмечает при этим существующие преграды как в обществе, так и в Церкви. 2 августа в Вене монс. Шарль провел день памяти 2897 цыган, погибших в нацистском лагере Аушвиц – Биркенау. Массовое убийство произошло в ночь со 2 на 3 августа 1944 года. Всего в период нацизма в концлагерях были зверски убиты около 500 тысяч представителей кочевых народов.

Источник: Vatican News