Паломничество по местам «святого доктора Москвы» Фёдора Петровича Гааза

В конце февраля в Москве состоялось «местное паломничество» по местам, связанным с деятельностью доктора Федора Петровича Гааза — немецкого врача, жившего в 19 веке и выбравшего Россию своим домом и местом служения самым обездоленным. Этот удивительный человек, чей беатификационный процесс проходит в настоящее время в Московской и Кёльнской архиепархиях Католической Церкви, оставил превосходное христианское свидетельство веры, которая проявилась в делах милосердия к самым нуждающимся, независимо от их конфессии.

Участник этого паломничества — студент Института св. Фомы Александр Князев — поделился своими впечатлениями:

— В субботу 25 февраля мы совершили паломничество по местам «святого доктора Гааза» в сопровождении священника-иезуита Джермано Марани, постулатора беатификационного процесса Ф. П. Гааза.

Начали во вполне игнатианской традиции с вопроса «Куда я иду и зачем?» и, конечно же, с молитвы на грядущий путь.

Первая остановка была на Воробьёвых горах, у храма Живоначальной Троицы. Отец Джермано рассказал про то, что именно с этого места начиналось этапирование заключённых по Владимирскому тракту. И, чтобы нас как-то взбодрить, он вспомнил, как теперь называется эта дорога – шоссе Энтузиастов.

Церковь удивляет тем, что прямо на её фасаде написан потрет доктора Гааза, который помогал перестраивать этот храм, после его разрушения Наполеоном. Даже при том, что нет точных сведений, что Фёдор Петрович «приложил руку» к перестройке или только помогал финансово – нет, можно вполне себе предположить, что он принимал самое деятельное участие в работе.

Ещё удивительно, что эта церковь никогда не закрывалась, даже в военное время и во времена гонений на церковь.

Меня поразил совершенно светлый, даже сияющий заалтарный образ Христа. Он был совершенно, как живой. Очень было жаль, когда священник в процессе богослужения закрыл и занавесил Царские врата.

И сама церковь производит впечатление светлой, словно бы сдержанно сияющей внутренним светом.

Следующей остановкой в нашем паломничестве был Музей доктора Гааза в Павловской детской больнице в Малом Казённом переулке.

Сначала, во дворике мы увидели бюст Фёдора Петровича, его каменное лицо, как живое, словно бы хранило лёгкую улыбку. Рядом был установлен памятный камень работы скульптора Андреева.

В самой больнице мы поднимались по лестнице, которая, как нам рассказали, «помнила» шаги «святого доктора». Дальше, в зале, точно воссоздающем убранство времён доктора Гааза, мы смотрели фильм про него. А затем нам показали комнату, где он жил и работал. Это очень маленькая комната с минимальной обстановкой и некоторыми вещами, которые могли принадлежать Фёдору Петровичу. В другой комнате находится экспозиция, посвящённая доктору Гаазу и всему тому, что могло его окружать, и с чем он мог иметь дело.

Более всего поразила широкая «колба» с апельсинами в его комнате. Нам объяснили, что «святой доктор» давал по апельсину арестантам, считая, что хлеб и деньги им и так подадут, а вот апельсин они, возможно, получат единственный раз в жизни.

Конечно же, многие из нас оставили записи в памятной книге и заполнили анкеты о том, как можно было бы улучшить экспозицию и что нам больше всего запомнилось.

Дальше мы поехали на Введенское кладбище, где похоронен доктор Гааз.

По дороге о. Джермано рассказывал о книгах, которые написал за свою жизнь доктор Гааз. «Азбука христианского благонравия» — книга для арестантов, где было приведено множество примеров из Франциска Сальского, Тихона Задонского. «Призыв к женщинам» — в заботе об арестантах. Заметка о Феодоре Тироне – римском святом, который считался покровителем Фёдора Петровича. Известен тем, что первым стал употреблять в пищу пшеницу с мёдом, блюдо, ныне известное, как кутья, чтобы не есть идоложертвенное. Книги о медицине – о химическом составе минеральных вод, о кру?пе у детей. Примечательно также сохранившееся завещание доктора Гааза.

«Святой доктор» стал достоянием русской культуры. Например, Фёдор Петрович был упомянут у Ф.М. Достоевского в романе «Идиот», а также Раскольников в черновике «Преступления на наказания» говорит о нём. Существует портрет «святого доктора», сделанный Достоевским. О докторе Гаазе писали Окуджава и Толстой.

Из интересных событий был отмечен так называемый «феномен цепочки», когда люди один за другим рассказывали друг другу о «святом докторе» по цепочке, практически одно и то же. Или, когда в церкви, недалеко от могилы доктора Гааза студенты на стене писали к нему просьбы о сдаче экзаменов. Потом стену штукатурили, но снова, уже другие студенты, писали свои просьбы по ходатайству Фёдора Петровича.

А на самом кладбище, мы молились «Ангел Господень…» у могилы «святого доктора», а так же «Отче наш» в интенции выздоровления всех наших знакомых болящих.

Его могилу, обрамлённую оградкой, перевитой облегчёнными «гаазовскими» кандалами венчает надпись Лк 12: 37: «Блаженны рабы те, которых господин, придя найдет бодрствующими: истинно говорю вам, он, препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Эта фраза, так же, как известное «Спешите делать добро!» в полноте отражает жизненное кредо «святого доктора».

И, под конец нашего паломничества, мы приехали в Институт, где завершили наш совместный день Мессой, вместо проповеди на которой каждый из нас мог поделиться тем, что его тронуло и отозвалось в прошедшем путешествии.

И, конечно же, традиционное чаепитие в самом конце, на котором все продолжали делиться своими впечатлениями в свободной дружеской атмосфере.

Фото Ольги Хруль

Источники: Институт святого Фомы и Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве