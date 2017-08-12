Озвучены первые детали предстоящего визита Папы Франциска в Чили

Первыми подробностями предстоящего 16-18 января 2018 г. визита Папы Франциска в Чили поделился генеральный секретарь Конференции епископов Чили и координатор папского паломничества епископ Луис Фернандо Рамон Переc. По его словам, за время своего пребывания в этой латиноамериканской стране Святейший Отец совершит три Мессы с верующими.

Первая состоится в «Parque O’Higgins» — втором по величине городском столичном парке в Сантьяго. Вторую св. Мессу Папа возглавит на территории аэропорта «Maquehue», что находится в нескольких километрах от города Темука, в центральной части страны. Третья литургия с участием Святейшего Отца пройдет на пляже «Lobito», в окрестностях Икике, на северо-западе Чили.

Планируется, что во время пребывания в столице страны Папа Франциск посетит женскую тюрьму, кафедральный собор, часовню Пресвятой Богородицы и санктуарий св. Альберта Уртадо, а также Папский чилийский университет. Епископ Рима встретится также с президентом страны Мишель Бачелет в её резиденции — дворце «La Moneda».

Программа путешествия Папы Франциска в Чили еще не окончательно утверждена. Она складывается таким образом, чтобы позволить как можно большему количеству верующих принять участие во встречах с Преемником св. Петра, сообщил епископ Перес.

Визит Папы Франциска в Чили станет частью его очередного путешествия в Латинскую Америку. Оттуда — 18-21 января 2018 г. — он отправится в Перу, где его ждут в Лиме, ​​Пуэрто-Мальданада и Трухильо.

Это будет уже шестой визит в Латинскую Америку во время его понтификата. Ранее Папа Франциск посетил Колумбию, Бразилию, Эквадор, Боливию и Парагвай, а также совершил остановки на Кубе и в Мексике, сообщает белорусская редакция Радио Ватикана.