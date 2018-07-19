Ожидается, что в четверг Папа Франциск может объявить о новых назначениях в Римской курии

Папа Франциск назначил ординарную консисторию — встречу кардиналов, присутствующих в Риме, на четверг, 19 июля 2018 г. Сообщение о проведении этой встречи вызвало предположение ватиканистов, что Папа может объявить о новых важных назначениях на ключевые посты в Римской курии, сообщает информационное агентство Catholic World News.

Папа Франциск проводит рабочий отпуск в июле месяце, сократив до минимума свои официальные мероприятия. Поэтому запланированная консистория спровоцировала всплеск комментариев у наблюдателей, отслеживающих важнейшие события в жизни Ватикана.

Официально заявленная цель консистории — объявить дату канонизации блаженного Нунцио Сульприцио, итальянского мирянина XIX века, который умер в молодости. Однако неожиданное решение о проведении консистории на фоне замершей общей активности структур Святого Престола заставляет думать о том, собравшись совместно с кардиналами, Папа Римский может сделать гораздо более важные и неотложные объявления, а не только назначить дату канонизации, решив тем самым вопрос, который в общем-то отнюдь не требовал безотлагательной встречи.

Среди других возможностей целей консистории, которые преследует нынешний Папа Римский, называют следующие:

— Избрать кардинала, который будет исполнять обязанности камерленго — приближенного к Папе прелата, который руководит повседневной работой Святейшего Престола в случае смерти или отставки понтифика (эта должность стала вакантной после кончины французского кардинал Жана-Луи Торана, который был назначен камерленго в декабре 2014 года, но умер в начале этого месяца).

— Назначить прелата, который будет исполнять обязанности заместителя госсекретаря Ватикана по общим вопросам, или «соституто». Это важный пост, обладатель которого фактически контролирует повседневную внутреннюю работу Римской курии. Занимающий эту должность прелат ежедневно встречается с Папой. Кардинал Джованни Беччу, который ранее являлся соституто, отказался от этой должности 29 июня, когда он стал членом Коллегии кардиналов; он в ближайшее время займет новую должность префекта Конгрегации канонизации святых.

— Избрать нового декана и / или вице-декана Коллегии кардиналов. Кардиналу Анджело Содано, который был деканом после избрания Папы Бенедикта XVI, теперь более 90 лет. Кардинал Роже Этчегарай который был вице-деканом, ушел с этого поста в июне этого года в возрасте 94 лет.

Декан и вице-декан Коллегии кардиналов назначаются исключительно из числа прелатов, которые имеют достоинство кардинала-епископа. Традиционно, кардинал-епископы были титулярными настоятелями семи церквей, исторически располагавшихся в пригородах Рима. Сегодня все семь кардиналов, занимающих эти посты, намного выше пенсионного возраста. Кардинал Тарчизио Бертоне, бывший госсекретарь Ватикана, из них самый молодой — ему «всего» 83 года.

Однако в июне этого года Папа Франциск объявил, что еще четыре кардинала будут «приравнены» по своему положению к кардиналам-епископам, придав им одинаковый с ними статус и достоинство «во всех отношениях». Все четыре являются нынешними высокопоставленными сотрудниками Римской курии. Это:

Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Святейшего Престола;

Кардинал Фернандо Филони, префект Конгрегации по евангелизации;

Кардинал Марк Уэлле, префект Конгрегации по делам епископов;

Кардинал Леонардо Сандри, префект Конгрегации по делам Восточных Церквей.

По материалам Седмицы.ру и CatholicCulture.org