Отцу Сергею Давыдову — 50 лет!

10 июля 2018 года отцу Сергею Давыдову исполнилось 50 лет. Известный не только в Преображенской епархии, но по всей России священник (благодаря авторским видео-размышлениям на ТВ «Кана»), свой юбилей он отпраздновал на новом месте служения — в городе Бийске.

Отец Сергей продолжительное время служил в Кафедральном соборе Преображения Господня и как викарий, и как настоятель. Был канцлером курии Преображенской епархии, а так же членом комиссии по связям с общественностью при Конференции Католических Епископов России.

Ныне, являясь настоятелем прихода Св. Иоанна Крестителя в Бийске (Алтайский край), он получает поздравления как от своих новых прихожан, так и от своих собратьев-священников и многих верных из других приходов.

Чтобы лично поздравить священника, в Бийск приехали Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт и эконом курии протоиерей Иван Лега.

Редакция «Сибирской католической газеты» присоединяется ко всем сердечным поздравлениям с юбилеем отца Сергея и желает ему благословения Божия на все его многообразные труды во славу Божию и на благо Святой Церкви! Пусть Пресвятой Дух-Утешитель укрепляет его Своею благодатью! Душевных сил, здоровья, крепости, милости Божией и всего самого доброго на многая и благая лета!