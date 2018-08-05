Отметить 100-летие независимости Польши 100 днями трезвости призвали католические епископы

Почтить столетие восстановления независимости стами днями воздержания от употребления алкоголя.

С такой инициативой выступил Департамент Епископской Конференции Польши в делах Апостольства трезвости и зависимых, сообщает Vatican News.

Его руководитель епископ Тадеуш Бронаковский подчеркивает, что обретение независимости стоило многих жизней, но сегодня битва продолжается в другой плоскости.

По мнению иерарха, для того, чтобы сохранить свободу и поддерживать развитие, необходимо ставить перед собой амбициозные цели. Одной из таких он называет трезвость, отмечая, что это будет настоящий «экзамен по любви к Родине».

Епископ напоминает, что в стране зависимыми являются около миллиона человек, а спиртные напитки на уровне, угрожающем для жизни и здоровья, употребляют около трех миллионов. Он убежден, что благодаря добровольной сдержанности со стороны многих людей можно прийти к трезвости всего народа.

Источник: УНИАН