Отлучаются ли от Церкви те, кто содействуют аборту?

ВОПРОС:

Отлучаются ли от Церкви наряду с женщиной те, кто посылает на аборт и производит его (например, медперсонал, родственники)?

ОТВЕТ:

Нормы в отношении отлучения тех, кто содействует греху аборта, изложены в 1398 каноне Кодекса канонического права. В нем говорится об отлучении latae sententiae тех, кто, как это звучит по-латински, «abortum procurat». Под этим выражением подразумеваются те, кто содействуют аборту. Latae sententiae означает незамедлительное отлучение, в силу самого поступка, по заранее вынесенному судебному решению. Помимо самой матери, к таким людям относятся врач, медсестры, те, кто приказали, посоветовали сделать аборт, дали направление на аборт. Отлучение происходит, согласно этому канону, в случае аборта «с воспоследовавшим результатом», то есть когда он был действительно совершен.

В энциклике «Evangelium vitae» Папа Иоанн Павел II пишет: «С помощью такого сурового наказания Церковь указывает на это преступление как на одно из самых тяжких и опасных, побуждая преступника ревностно искать пути покаяния. Ибо в Церкви кара отлучения налагается для того, чтобы виновный мог до конца осознать серьезность совершенного греха и чтобы затем привести его к окончательному покаянию» (62).

Источник: Радио Ватикана