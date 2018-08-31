Открыт новый сайт Итальянской комиссии по оценке фильмов

По случаю открытия 75-го Венецианского кинофестиваля Национальная комиссия по оценке фильмов (Cnvf), действующая при Епископской конференции Италии, открыла новый интернет-портал.

На сайте www.cnvf.it можно ознакомиться с описанием фильмов, выпущенных в итальянский прокат с начала 90-х годов, с их техническими данными, критическими замечаниями, а также с пастырскими и воспитательными рекомендациями в отношении этих картин.

В интервью «Vatican News» президент комиссии Массимо Джиральди отметил, что новый интернет-портал продолжает особую миссию Католической Церкви в Италии, которая началась в 1934 году с публикации журнала «Киновестник» («Segnalazioni cinematografiche»):

«Первоначально служение оценки фильмов предполагало, что основными собеседниками будут владельцы кинотеатров и приходских залов. Но теперь, с изменением темпов в системе кинематографа и во всём медиаландшафте, комиссия должна переосмыслить свою роль, ничуть не сокращая, но расширяя спектр своих начинаний».

Главными адресатами работы Национальной комиссии являются приходские священники, катехизаторы, преподаватели и работники коммуникации. Массимо Джиральди отметил, что комиссия входит в состав Национального бюро социальных коммуникаций при Епископской конференции Италии; её цель — диалог и тесное сотрудничество с такими культурными реалиями Церкви в Италии, как информационное агентство «SIR», газета «Avvenire», Tv2000, «Radio InBlu» и «CEINews», а также с Департаментом коммуникации Святейшего Престола, в первую очередь с Ватиканской фильмотекой. Национальная комиссия по оценке фильмов подтверждает свою готовность нести помощь всем ассоциациям кинематографической и аудиовизуальной культуры, которые действуют как в Италии, так и на международном уровне, включая Всемирную католическую организацию коммуникации «Signis», отметил Массимо Джиральди.

Источник: Vatican News