В Москве открылся Х Международный Рождественский фестиваль «Искусство добра»

27 декабря, в третий день Рождественской Октавы, в Москве состоялось торжественное открытие «Х Международного Рождественского Фестиваля», который продлится до 14 января 2018 г.

Это традиционное мероприятие является одним из ярчайших событий зимнего сезона, а проходит оно в стенах католического Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице, где установлен один из самых больших органов нашей страны – швейцарский духовой инструмент фирмы Kuhn. Особенностью нынешнего фестиваля является то, что в его программе будет задействован также уникальный орган фирмы Allen, чья презентация имела место в главном католическом храме столицы 15 декабря с. г. Само красивейшее здание готического собора, где не только совершаются богослужения, но и разворачиваются интереснейшие культурные начинания, часто называют «кусочком Европы в центре Москвы».

Организатор фестиваля, фонд «Искусство добра», постарался составить программу таким образом, чтобы она была интересна поклонникам как классической, так и современной музыки. Кроме того, специальные музыкальные спектакли приготовлены для самых маленьких зрителей.

Фестиваль собрал лучшие Рождественские музыкальные традиции и лучших исполнителей из различных стран мира. Своим виртуозным мастерством зрителей порадуют Гуннар Иденстам (Швеция), Хуан де ла Рубиа и Пау Фигерес (Испания), Терье Бэгерёд и Ула Рокконес (Норвегия), Лиза Штолль, (Швейцария), Виктор Зинчук (Россия) и многие другие.

В первый день фестиваля прозвучали произведения композиторов Корелли, Тельмана, Баха, Моцарта в исполнении лауреатов Международных конкурсов О. Якубовича (гобой), И. Невретдинова (труба), Романа Голованова (труба), А. Солоновича (виолончель), А. Никитиной (орган), Е. Спиркиной (орган), солистки театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова О. Ионовой (сопрано), солистов Государственного Симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета И. Пирогова (флейта) и Н. Гвамичавы (арфа), солиста МГСО для детей и юношества под управлением И. Рудина М. Кузина (гобой д’амур), Фестивального оркестра Фредди Кадены (Эквадор – Россия) и Ансамбля солистов Международного вокального центра «Сольвейг» под руководством Р. Красавина.

Фестиваль, открывшийся в Москве, затем продолжит свое шествие по различным городам России.

Как отметила во вступительном слове президент фонда «Искусство добра» сестра Валентина Новаковская, CNA, «одна из основных задач фестиваля – дать возможностью людям в различных городах России услышать лучших исполнителей классической и современной музыки, а также познакомить с органной музыкой тех, кто ранее не имел такой возможности».

Последнее стало возможным как раз благодаря тому, что у фонда «Искусство добра» появился новый орган Allen, который может заменить собой целый симфонический оркестр, а поскольку он достаточно компактен, то его легко перевозить с места на место.

Величие собора, прекрасная акустика, световое оформление и великолепное исполнительское искусство музыкантов и певцов – всё это произвело незабываемое впечатление на всех тех, кто пришел на концерт. Вот лишь несколько отзывов:

Галина: «На концерт меня пригласила моя внучка, сама она ходит уже три года. Я очень довольна, впечатление просто потрясающее, думаю, что буду постоянным гостем ваших концертов».

Гости из Донбасса: «Мы благодарны устроителям концерта, на какое-то время мы смогли забыть про ужасы войны, нам подарили счастье и тишину, мир и покой души, надеемся прийти еще раз».

Алексей: «Я очень доволен, никогда раньше не ходил на концерты классической музыки, считал их неинтересными. Теперь мое мнение изменилось».

Однако были довольны не только зрители. Со своей стороны, музыканты заверяли, что очень любят выступать в соборе, считают его «одним из лучших залов, не только по акустике, но по самой атмосфере царящей здесь».

Алексей Солонович (виолончель), студент 1 курса колледжа им. Ф. Шопена: «Я в этом зале не новичок, выступаю примерно два раза в год, и для меня сама обстановка зала дает прекрасную возможность общения со множеством людей пришедших на концерт».

Солистка театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова Ольга Ионова (сопрано): «Я счастлива, когда вижу полный зал горящих глаз».

От имени юного участника (11 лет), лауреата международного конкурса «Синяя Птица» Ильяса Невретдинова (труба), высказался его отец и наставник Шамиль Невретдинов: «Фестиваль дает хорошую возможность услышать других и показать себя».

От себя лично могу добавить, что я подписываюсь под каждым словом, прозвучавшим из уст слушателей и исполнителей. Кроме того, хочу сказать несколько слов об организаторе Фестиваля, фонде «Искусство добра». Деятельность этого фонда не ограничивается только организацией и проведением концертов. Часть собранных им средств идет на поддержку почти 200-т социальных программ, среди которых: помощь одиноким матерям, детям инвалидам и сиротам, бесплатное обучение музыке и многое другое.

Ознакомиться с программой Фестиваля и городах, в которых будут проходить его концерты, можно на сайте artbene.ru.

Текст и фото внештатного корреспондента «СКГ» Ольги Дубягиной (Москва)