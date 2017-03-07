Отец Х. Цоллнер рассказал, как будет работать Комиссия по защите несовершеннолетних после ухода Мэри Коллинз

В связи с уходом с должности госпожи Мэри Коллинз, сотрудницы Папской комиссии по защите несовершеннолетних, священник Ханс Цоллнер, член Папской комиссии и президент Центра по защите несовершеннолетних в Григорианском университете, рассказал о деятельности Св. Престола в этой области.

По его словам, госпожа Коллинз, которая в свое время сама была жертвой сексуальных злоупотреблений со стороны духовенства, была разочарована недостаточными темпами работы некоторых учреждений Святейшего Престола. Некоторые жертвы злоупотреблений выразили огорчение в связи с уходом Мэри Коллинз, хотя она и заверила, что будет продолжать сотрудничать с Комиссией. Госпожа Коллинз оценивает свою работу в Комиссии позитивно. По словам отца Цоллнера, в их работе «нужно иметь большое терпение, однако ее терпение, вероятно, закончилось, и это можно понять».

По словам отца Цоллнера, Мэри Коллинз представляла голос жертв, но после ее ухода – и благодаря её свидетельству — Комиссия «будет еще более внимательна к тому, что жертвы думают и чувствуют». Представитель Папской комиссии рассказал, что департамент проводит активную работу и теперь охватывает территории, где еще недавно тема злоупотреблений была табу, а именно в Южной Африке, и в частности в Малави.

Источник: Радио Ватикана