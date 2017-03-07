Отец Х. Цоллнер рассказал, как будет работать Комиссия по защите несовершеннолетних после ухода Мэри Коллинз

Отец Х. Цоллнер рассказал, как будет работать Комиссия по защите несовершеннолетних после ухода Мэри Коллинз

Март 07, 2017

В связи с уходом с должности госпожи Мэри Коллинз, сотрудницы Папской комиссии по защите несовершеннолетних, священник , член Папской комиссии и президент Центра по защите несовершеннолетних в Григорианском университете, рассказал о деятельности Св. Престола в этой области.

Без названияПо его словам, госпожа Коллинз, которая в свое время сама была жертвой сексуальных злоупотреблений со стороны духовенства, была разочарована недостаточными темпами работы некоторых учреждений Святейшего Престола. Некоторые жертвы злоупотреблений выразили огорчение в связи с уходом Мэри Коллинз, хотя она и заверила, что будет продолжать сотрудничать с Комиссией. Госпожа Коллинз оценивает свою работу в Комиссии позитивно. По словам отца Цоллнера, в их работе «нужно иметь большое терпение, однако ее терпение, вероятно, закончилось, и это можно понять».

По словам отца Цоллнера, Мэри Коллинз представляла голос жертв, но после ее ухода – и благодаря её свидетельству — Комиссия «будет еще более внимательна к тому, что жертвы думают и чувствуют». Представитель Папской комиссии рассказал, что департамент проводит активную работу и теперь охватывает территории, где еще недавно тема злоупотреблений была табу, а именно в Южной Африке, и в частности в Малави.

 

Источник: Радио Ватикана

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