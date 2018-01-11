Отец Дестивель: отношения между РПЦ и Св. Престолом вступили в новую фазу

Отношения между Московским Патриархатом и Святейшим Престолом вступили в новую фазу: об этом в интервью «Vatican News» рассказал официал Папского совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель.

Прошедший год, сказал отец Дестивель, «был насыщен важными событиями, последовавшими за встречей Папы Франциска и Патриарха Кирилла на Кубе в 2016 году».

Главное событие ушедшего года – это временное перенесение из итальянского города Бари мощей святителя Николая в Москву и Санкт-Петербург. «Речь идет об историческом событии, — поясняет сотрудник Папского совета, — Русская Церковь празднует это Рождество, радуясь, что она смогла почтить святителя, столь любимого на этой земле».

Важным пространством для экуменизма является и культура, сказал отец Дестивель, упомянув о двух выставках из Ватикана в России. «У нас одна и та же вера во Христа и одно понимание Церкви, хотя это и находит различные выражения в культурах». Культурные начинания между Россией и Ватиканом «позволяют лучше узнать друг друга и становятся шагами на общем пути к единству».

2018-й год также обещает быть насыщенным в плане экуменических отношений. 12 февраля в Вене состоится мероприятие, посвященное второй годовщине Гаванской встречи и совместной помощи, которую католики и православные могут оказать христианам Востока.

Источник: Радио Ватикана