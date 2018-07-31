От Стены Плача в Иерусалиме откололся стокилограммовый фрагмент

На минувшей неделе израильские СМИ сообщили о том, что от Стены Плача в Иерусалиме откололся огромный фрагмент весом в сто килограмм. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Стена Плача — это часть древней стены длиной 485 метров вокруг западного склона Храмовой Горы в Старом Городе Иерусалима, уцелевшая после разрушения Второго Храма, возведенного царем Иродом Великим в первом веке до нашей эры. Является величайшей святыней иудаизма вне самой Храмовой Горы. В течение многих веков эта стена ― символ веры и надежды многих поколений евреев, место их паломничества и молитв.

Выпавший из Стены камень раскололся прямо у ног молившейся 79-летней Дэниэллы Гольдберг. Она и находившиеся рядом люди отделались лишь испугом.

В интернете стали разгораться споры, как понимать произошедшее: это дурной знак или предвестие перемен к лучшему? Некоторые иудеи верят, что рано или поздно в Иерусалиме будет восстановлен Храм — и тогда больше не придется молиться у Стены Плача.

«Однозначно можно сказать, что это следствие закона всемирного тяготения, данного Богом и открытого еще Исааком Ньютоном. Остальное, на мой взгляд, спекуляции. Настроения в Иерусалиме разные — и, конечно, многие приписывают этому инциденту особое значение в зависимости от своего мировоззрения», — цитирует агентство проживающего в Иерусалиме раввина Шимона Левина.

Он уверен, что израильские власти сделают все для безопасности верующих. Мэрия Иерусалима уже потребовала чаще проверять состояние святыни, дабы «снизить риски подобных происшествий».

Отмечается, что угроза святыне действительно есть. Стена Плача — единственная святыня в исторической части Иерусалима, которую можно посещать круглосуточно. Это создает определенные трудности для археологов. Кроме того, для разных течений иудаизма в Стене Плача предусмотрены свои сектора.

Еще в 2016 году ученые предупредили премьер-министра страны о том, что иудеям реформистского толка достался наиболее проблемный участок. Теперь их опасения подтвердились.

«Мы говорим о стене, которой две тысячи лет, и определенные угрозы ее сохранности, конечно, есть. Но я не уверен, что следом за этим камнем немедленно начнут падать другие», — приводит РИА Новости слова главного археолога Управления древностей Израиля Джо Узиеля.

Он заверил, что специалисты регулярно осматривают каждый камень в стене, используя при этом сканирующие устройства: «В любом случае нужно провести масштабную работу по консервации и убедиться в том, что стена не обрушится».

На это, полагает он, уйдет много времени. Тут ведь не просто «укрепление конструкции», а еще полномасштабное научное исследование археологического памятника.

Огромный камень убрали с места происшествия в более безопасное место, но его судьба остается неопределенной. Специалисты фонда вместе с раввином Стены Плача Шмуэлем Рабиновичем и работниками израильского Управления по древностям обсудят возможные варианты дальнейшего местонахождения камня.

Если до сих пор откалывавшиеся или выпадавшие из Стены Плача небольшие камни легко возвращались на место инженерами Управления древностями, то вес нынешнего обломка обязывает к более основательному размышлению о его судьбе.

Интрига заключается в том, что выпавший блок невозможно «приклеить», то есть вернуть на прежнее место без помощи креплений, для которых потребуется просверлить камень, что само по себе может быть расценено как осквернение святыни, поясняют специалисты.

Другая возможность – захоронить камень на специальном кладбище для священных предметов, наряду с вышедшими из употребления молитвенниками туда попадают, к примеру, записки из Стены Плача.

Ежегодно сотни тысяч людей из разных стран оставляют здесь записки, адресованные Богу. Поэтому старые записки необходимо вынимать, чтобы освободить место для новых. По заверению Фонда наследия Стены Плача, все извлеченные из щелей записки подлежат захоронению под контролем раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича.

Окончательную судьбу камня из Стены плача также решат раввины. Сообщается, что этим в ближайшее время займутся главный раввин Израиля Давид Лау, раввин Старого города в Иерусалиме Авигдор Невенцаль и раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

В настоящий момент стокилограммовый камень перенесен подъемным краном от места падения на несколько десятков метров, где пролежит до окончания разбирательства.



«Преступление против религий»

Пол словам профессора Дж. Уизеля, проект по сохранению Стены Плача достаточно дорогой. Своими силами научное сообщество не справится, нужна помощь государства. Но в данном вопросе есть еще один важный аспект, о котором ученые предпочитают не упоминать.

Недавно на Храмовой горе произошли столкновения местных мусульман с израильской полицией. А за день до этого пресс-секретарь Палестинского движения национального освобождения Усама аль-Кавасме, комментируя инцидент со Стеной Плача, обвинил израильтян в том, что они делают подкоп под Храмовую гору.

«Подземные рейды в виде постоянных археологических раскопок — это преступление против всех религий, грубое нарушение святости ислама, а также поощрение экстремизма и слепого религиозного фанатизма. Все это спланировано по злому умыслу правительства Израиля, чтобы подорвать любую возможность сосуществования в регионе», — приводит агентство его слова.

Дело в том, что на Храмовой горе находится третья по значимости святыня ислама — мечеть Аль-Акса. Ею, как и всем периметром горы, ведает исламский вакф. А статусом хранителя святыни наделен король Иордании, который периодически выделяет деньги на реставрацию расположенных на горе мечетей.



Правовой казус

Как отмечает востоковед Михаил Якушев, весь комплекс мечети Аль-Акса по периметру, включая Стену Плача, считается «неотчуждаемой собственностью вакфа»: «Это было предусмотрено еще законодательством Османской империи. Но с момента установления Британского мандата, когда евреи начали возвращаться в историческую Палестину, на этой территории всегда возникали проблемы».

Например, одно из крупных столкновений между мусульманами и евреями в 1920-х годах началось из-за оставленного у Стены Плача стула. А с 1967 года, после Шестидневной войны, фактический контроль над иудейской святыней полностью перешел к Израилю. Но спор вокруг нее, как и вокруг всей Храмовой горы, не разрешен до сих пор.

«На саммите в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, где обсуждался окончательный статус Иерусалима, израильтяне потребовали «воздушного и подземного суверенитета» над всем комплексом мечети Аль-Акса. Ясир Арафат на это не пошел, сказав, что это не его личная святыня, не палестинская, а всего исламского мира», — отмечает М. Якушев.

И хотя сейчас Стена Плача фактически принадлежит Израилю, реставрацию святыни, как полагает Якушев, нужно проводить с «согласия законного владельца» и, судя по всему, согласовывать с Иорданией и вакфом. Да и в целом, по документам ООН, Восточный Иерусалим «является оккупированной Израилем территорией», напоминает эксперт.

«Но в соответствующей резолюции ООН перед термином «оккупированная территория» отсутствует определенный артикль, поэтому каждый понимает этот документ по-своему. И израильтяне считают, что имеются в виду не все оккупированные территории», — объясняет он.

Рано или поздно, полагает востоковед, иудеям и мусульманам придется договориться о реставрации Стены Плача. Ведь на кону ни много ни мало сохранность не только религиозных святынь, но и мира во всем регионе.



Величайшая святыня иудаизма

Термин «Стена Плача» является переводом арабского el-Mabka, или «Место Стенаний» — традиционного арабского наименования стены. Это определение происходит от еврейского обычая приходить к этому месту стенать и оплакивать разрушение Храма.

Обычно под Западной Стеной понимается 57 метров открытого фрагмента древней стены, расположенной на западном склоне Храмовой Горы. Этот фрагмент выходит фасадом на большую площадь в Еврейском Квартале и отведен для молитвы. Однако в полную свою величину та часть Западной Стены, которая выступает над землей, тянется на 485 метров, и на большей протяженности скрыта за жилыми постройками, возведенными по ее длине вдоль всего склона Храмовой Горы.

Полная высота Стены от ее основания в районе Площади Западной Стены оценивается в 32 метра, при этом открытый фрагмент составляет примерно 19 метров в высоту. Стена состоит из 45 слоев камня, 28 из которых находятся над землей и 17 под землей.

Согласно Танаху (Священное Писание), Храм Соломона был построен на вершине Храмовой Горы в X веке до н.э. и разрушен вавилонянами в 586 г. до н.э., а Второй Храм завершен и освящен в 516 г. до н.э.

Около 19 г. до н.э. Ирод Великий начал широкомасштабный проект расширения Храмовой Горы. В дополнение к реновации и увеличению размеров Храма, он искусственным путем расширил маленькое квази-естественное плато, на котором стояли Первый и Второй Храмы, до обширных размеров Храмовой Горы в ее нынешнем виде. Это повлекло за собой увеличение размеров огороженного пространства; по периметру этой платформы шла опорная стена, поддерживавшая земляную насыпь, которая была насыпана для увеличения площади Храмовой горы. Сегодняшняя Западная Стена как раз и является частью этой опорной стены. Для придания стене большей устойчивости против давления земляных масс насыпи, каждый последующий ряд кладки отступает вглубь от предыдущего.

Храм Ирода был разрушен Римской империей, вместе с остальным Иерусалимом в 70 г. н.э., во время Первой Иудейской войны.

Сейчас приверженцы иудаизма приезжают к Стене Плача со всех концов света, чтобы совершить традиционный обряд: считается, что если оставить между камней стены записку, то ее содержание дойдет до Всевышнего.

Источник: «Рублёв»