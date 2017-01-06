Католический мир отмечает торжество Богоявления («Шествие Трех Царей»)

От Испании до Перу, от Астурии до Вашингтона, по всему миру сегодня проходят весьма красочные шествия и парады, вдохновленные Священным Писанием и церковной традицией и иллюстрирующие визит библейских волхвов к Младенцу Иисусу. Так, в Лиме (Перу) Трех Королей изображают полицейские, которые облеклись в соответствующие костюмы на радость детям. А в Венеции для самых маленьких зрителей гондольеры превращаются в «забавных старух»…