Католический мир отмечает торжество Богоявления («Шествие Трех Царей»)

Католический мир отмечает торжество Богоявления («Шествие Трех Царей»)

Январь 06, 2017

От Испании до Перу, от Астурии до Вашингтона, по всему миру сегодня проходят весьма красочные шествия и парады, вдохновленные Священным Писанием и церковной традицией и иллюстрирующие визит библейских волхвов к Младенцу Иисусу. Так, в Лиме (Перу) Трех Королей изображают полицейские, которые облеклись в соответствующие костюмы на радость детям. А в Венеции для самых маленьких зрителей гондольеры превращаются в «забавных старух»…

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