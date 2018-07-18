От имени Папы нунций призвал к миру в Никарагуа

От имени Папы Франциска апостольский нунций в Республике Никарагуа монс. Вальдемар Станислав Соммертаг обратился к гражданам страны с решительным призывом прекратить насилие, которое началось три месяца назад и унесло жизни более 360 человек. Силы оппозиции заявляют о своём стремлении восстановить демократию и требуют отставки президента Даниэля Ортеги, который находится у власти с 2007 года, третий срок подряд, и руководит страной вместе с супругой Росарио Мурильо, занимающей пост вице-президента.

В заявлении, опубликованном никарагуанскими католическими СМИ, апостольский нунций пишет: «В этот трагический момент я хочу выразить — также от имени Святейшего Отца и Святейшего Престола — глубокую обеспокоенность серьёзной ситуацией в стране. Неприемлемо и нелогично думать, будто мёртвые и пострадавшие от насилия смогут преодолеть политический кризис и гарантировать будущее мира и процветания в Никарагуа».

«Оплакивая погибших и молясь об их семьях, — продолжает нунций, — всеми человеческими и духовными силами я взываю ко всеобщей совести, дабы было заключено перемирие и как можно скорее восстановлен национальный диалог для поиска всеобщего адекватного решения по преодолению кризиса. Да прибегнем мы смиренно и все вместе под защиту Пресвятой Девы Марии, взывая к ней о помощи, дабы она всегда сопровождала нашу возлюбленную Никарагуа».

В ситуации напряжённости и насилия Католическая Церковь всё чаще становится объектом угроз и агрессии. 9 июля активисты, близкие к правительству, совершили нападение на архиепископа Манагуа кардинала Леопольда Бренеса, на апостольского нунция и на вспомогательного епископа Манагуа Сильвио Баеса. Другому епископу, монс. Абелардо Мате, возглавляющему епархию Эстели, удалось избежать покушения. Несмотря на репрессии и нападения, никарагуанские прелаты — при поддержке Папы Франциска — единогласно решили продолжать национальный диалог. Епископы также заявили, что у правительства «нет политической воли к искреннему диалогу и поиску реальных процессов», способных привести к демократии.

Источник: Vatican News