Освящение памятной доски блаженному Теофилу Матулёнису

10 августа в Санкт-Петербурге, в церкви Святейшего Сердца Иисуса, освятили памятную доску, посвящённую блаженному Теофилу Матулёнису, первому настоятелю и строителю этого храма. На богослужение прибыли дипломаты из Литвы и Польши, а также литовские паломники. Торжества хорошо вписывались в мероприятия, связанные с трагической датой начала т.н. «большого террора», периода массовых репрессий в Советском Союзе 1937-1938 годов. В течение двух лет были арестованы около полутора миллионов человек, более трети из них были расстреляны.

Блаженный Теофилюс Матулёнис окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, был настоятелем и строителем местной церкви Святейшего Сердца Иисуса, а в 1929 году был тайно рукоположен во епископа и назначен викарием апостольского администратора Ленинграда. Вскоре после этого иерарх был арестован. В общей сложности почти 17 лет жизни он провёл в советских лагерях; прелат скончался в Литве в 1962 году. В июне этого года архиепископ Теофил Матулёнис был причислен к лику блаженных.

В советские годы ленинградский храм Святейшего Сердца Иисуса был закрыт и перестроен. После возвращения здания верующим францисканцы, несущие пастырское служение в этом приходе, начали работы по восстановлению первоначального облика святыни. Петербургские католики надеются, что по молитвенному заступничеству блаженного Теофила Матулёниса и при помощи благотворителей реставрация будет успешно завершена.

Источник: Радио Ватикана