Освящен и установлен крест на храме святого Николая Чудотворца в Нижневартовске (+ ФОТО)

В воскресенье 29 июля в г. Нижневартовске на строящийся католический храм во имя Николая Чудотворца был водружён центральный купол, который затем увенчал крест-навершие.

Для прихожан-католиков этот день запомнится особо. Ведь они имели возможность участвовать в особом литургическом действии – торжественном освящении креста и купола. И одновременно могли быть свидетелями установки купола на храм.

Чин освящения был совершён после Божественной Литургии, во время которой прихожане поблагодарили Господа за все дары, а особенно за строительство храма.

В праздничном событии вместе с настоятелем прихода протоиереем Василием Мельниковичем также принял участие представитель правящего епископа Преображенской епархии протоиерей Иван Лега, который в свое время окормлял данную общину и был её первым настоятелем.

И конечно на богослужении присутствовали благотворители, жертвователи стройки и верные прихожане.

В своей проповеди отец Иван обратил внимание на символическое значение, которое несет в себе Крест. Ведь Святой Крест для христиан есть основа и поддержка в жизни каждого верующего человека. Крест – это символ победы Жизни над смертью, Добра над злом. Символ надежды. А якорь, который установлен под Крестом, является символом верности и стойкости верующих в духовной жизни. При этом всегда стоит помнить, что Господь никогда не оставляет своих чад, но сопровождает каждого в этой многотрудной жизни. Мы сейчас строим рукотворный храм, но гораздо важнее построить Церковь, живыми камнями которой является каждый из нас.

Благодарим Бога за все дары, которые Он нам подает. И особенно благодарим Господа за помощь в строительстве этого прекрасного храма!



Протоиерей Василий Мельникович,

настоятель прихода Святого Николая в городе Нижневартовске