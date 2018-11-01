Освобождена Асия Биби

31 октября Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор Асии Биби, христианке, осужденной на казнь в 2010 году по обвинению в богохульстве.

Асия была арестована в 2009 году после заявления женщин-мусульманок о том, что она совершила богохульство, высказавшись против пророка Мохаммеда в ходе одной из дискуссий.

«Мы очень счастливы, Господь услышал молитвы Асии и всех, кто был с ней рядом. Сегодня прекрасный день, который мы будем помнить всю жизнь. Правосудие восторжествовало, и невиновный человек наконец свободен», — прокомментировал Джозеф Надим, который на протяжении этих лет обеспечивал проживание и образование членам семьи Асии Биби через фонд «Ренессанс».

В феврале этого года Папа Франциск принял в Ватикане мужа и дочь Асии Биби вместе с Ребеккой, нигерийской христианкой, похищенной «Боко-Харам» и родившей ребенка от насильника. Помолившись вместе с ними об Асии и о нигерийских девушках, жертвах экстремистов, Папа сказал, что свидетельство Асии и Ребекки – это «пример для общества, которое сегодня всё больше боится боли». Обращаясь к дочери Асии – Эйшам, – Святейший Отец сказал: «Я очень часто думаю о твоей матери и молюсь о ней».

Источник: Vatican News