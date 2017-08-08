Осужденный в Киеве бразилец обратился к Богу и ищет Библию на португальском

33-летний гражданин Бразилии Рафаэль Маркуса Лусваргхи, который воевал на Украине на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР и за это отбывает наказание в Киеве, просит о помощи. Ему нужна Библия на португальском языке, сообщает в соцсети группа непризнанной «Новороссии»:

— Рафе нужны мыло, зубная паста, стиральный порошок, туалетная бумага, не помешает шоколадка. Но, главное — очень нужна Библия на португальском языке. Он обратился в христианство, сидящие в СИЗО подсадили его на православие, он очень открыт к вере, но недостаточно понимает русский язык. О Библии он просил бразильского консула, и мы тоже, но ответ такой: «Понимаете, у нас тут в посольстве и консульстве все атеисты, и Библии нет». Ездили люди в Фастов, в местный католический костел. Те тоже отвечают, что надо по почте заказывать, а это денег стоит…

Поэтому тех, кто имеет Библию на португальском языке, просят выслать ее для Рафаэля на адрес киевского СИЗО на Лукьяновке. Бразилец был осужден в начале 2017 года на 13 лет заключения за участие в террористической организации. При этом установлено, что жертв от действий обвиняемого, а также материального вреда нет. В суде он раскаялся и признал свою вину.

Лусваргхи — единственный иностранец из дальнего зарубежья, осужденный за участие в боевых действиях на Донбассе. Свой приезд на Украину он объяснял тяжелым материальным положением. Он сам покинул зону военных действий и вернулся на родину, но потом снова прилетел на Украину в поисках работы и тогда был задержан спецслужбами.

Источник: katolik.life