Особые молитвы о единстве православия будут совершаться во всех храмах РПЦ

Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о том, чтобы во всех храмах РПЦ во время богослужений совершать особую молитву о единстве мирового православия, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы приняли решение о том, чтобы во всех храмах Русской Православной Церкви за Божественной литургией возносить молитвы о единстве святого православия. И мы сформулируем эти особые молитвенные прошения», — сказал митрополит.

Он выразил уверенность, что если вопрос об «украинской автокефалии» будет решаться не в одностороннем порядке Константинопольским патриархатом, а «в братском обсуждении поместных Православных Церквей», то тогда «может быть найдено такое решение, которое и всех успокоит, и всех примирит, и поможет полностью уврачевать раскол».

Источник: РИА Новости