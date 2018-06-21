Ординарию Преображенской епархии вручена почетная награда в связи с юбилеем города Новосибирска

21 июня 2018 г. в здании Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры состоялась краткая, но трогательная и торжественная церемония награждения правящего епископа Преображенской епархии в Новосибирске Преосвященного Иосифа Верта памятным знаком г. Новосибирска «За труд на благо города».

Медаль выпущена к 125-летнему Дню рождения города, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье, 24 июня.

На официальном сайте мэрии Новосибирска сообщается: «Памятный знак выпускается для награждения за профессиональные успехи, достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу в различных сферах деятельности на благо города Новосибирска каждые пять лет к очередной юбилейной дате со дня основания города Новосибирска». Там же уточняется, что впервые такой памятный знак вручался в 2003 году в связи со 110-летием столицы Сибири. Таким образом, можно сказать наш Владыка на сегодняшний день является полным кавалером всех четырёх подобных наград, поскольку ранее он также был награжден памятными медалями к 110, 115 и 120-ой годовщинам основания города.

На этот раз по поручению мэра Новосибирска почетную награду вручали первый заместитель градоначальника Геннадий Павлович Захаров и начальник отдела мэрии по взаимодействию с религиозными организациями Марина Николаевна Терентьева.

В своем приветственном слове Геннадий Павлович в частности сказал: «Я знаю Вас, Ваше Преосвященство, давно и знаю Вас как созидателя. Вы стояли у истоков и строительства храма, и строительства этого здания. Итогом же Ваших усилий стал благоустроенный уголок, который так любят наши горожане, не говоря уже о прихожанах-католиках. Я хочу выразить Вам благодарность от имени мэрии и муниципалитета за то многое, что Вы сделали для города. Поэтому мы с удовольствием удостаиваем Вас заслуженной награды: памятной медали “За труд на благо города”. Разрешите вручить Вам эту награду и сообщить, что Вы являетесь членом созидательного актива города Новосибирска».

Представитель администрации Новосибирска также поздравил всех присутствующих при награждении сотрудников Владыки, трудящихся в Курии Преображенской епархии.

Стоит отметить, что в коллекции Преосвященного Иосифа Верта это – далеко не первая награда, которой его удостаивают городские и областные власти. В прошлом году он был награжден памятными медалями к 80-летию Новосибирской области, ранее — медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», а также многими другими, как общероссийскими, так и региональными наградами.

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Новосибирск — крупнейший мегаполис, торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр Сибири. Административный центр Сибирского федерального округа.

Основан в 1893 году, статус города получил в 1903 году. Ранее именовался Новониколаевском.

Располагается на Западно-Сибирской равнине. Является третьим по численности населённым пунктом России (на начало 2018 года — 1 612 833 жителя).

В городе присутствует большое количество архитектурно-исторических памятников и других достопримечательностей.

Здесь же находится курия Римско-католической Преображенской епархии и кафедра правящего архиерея для католиков Урала и Западной Сибири.