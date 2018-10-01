Опубликованы письма Бенедикта XVI, в которых он объясняет, почему принял статус «Папы-Эмерита»

Бывший Папа Римский, по-видимому, написал письма в ответ на критику со стороны кардинала Брандмюллера. Бенедикт XVI упрекнул кардинала, который подверг критике его решение оставить папский престол и принять наименование «почетного Папы Римского» («папы-эмерита»), сообщает издание британских католиков «Сatholic Нerald».

Это наглядно показывают письма Бенедикта XVI, которые оказались в распоряжении немецкой газеты Bild, в дальнейшем передавшей их в редакцию «New York Times».

В своем письме Бенедикт XVI говорит, что может понять «укоренившуюся боль», вызванную его отставкой. Однако гнев людей по поводу его решения обесценивает весь его понтификат, что «соединяется с печалью о ситуации в Церкви сегодня».

«New York Times» отмечает, что письма были адресованы кардиналу Вальтеру Брандмюллеру, одному из четырех ‘dubia’ — консервативных кардиналов, которые недавно подвергли критике отставку Бенедикта XVI в интервью «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и которые фактически находятся в оппозиции курсу нынешнего Папы Франциска.

«Фигуры ‘почетного Папы Римского’ не существовало во всей истории Церкви», — сказал кардинал Брандмюллер. «Тот факт, что Папа Римский взял и уничтожил 2000-летнюю традицию, шокировало не только нас, кардиналов», — заявил прелат.

В своем первом письме, датированном 9 ноября 2017 года, Бенедикт XVI отвечает: «Ваше Преосвященство! Вы сказали, что со своим ‘почетным Папой Римским’ я создал фигуру, которой не существовало во всей истории Церкви. Вы очень хорошо знаете, конечно, что Папы Римские отрекались, хотя это случалось очень редко. Кем они были после этого? Почетными Папами Римскими? Или кем-то еще?»

Бенедикт XVI упомянул пример Папы Римского Пия XII, который подготовил свою отставку на случай, если он был бы захвачен в плен нацистами. «Как Вы знаете, Пий XII подготовил декларацию на случай, если нацисты могли бы арестовать его, и с момента ареста он больше не был бы Папой Римским, но вновь стал бы кардиналом», — напоминает Бенедикт XVI.

«В моем случае, конечно, было бы неразумно просто требовать возвращения к тому, чтобы вновь стать кардиналом. Я бы тогда постоянно подвергался атакам СМИ как кардинал, и еще более того — по той причине, что люди видели бы во мне бывшего Папу Римского», — сказал Папа-эмерит. По его мнению, при таком варианте его отставки, «возможно, были бы трудные последствия, особенно в контексте текущей ситуации».

Бенедикт XVI добавил, что выбрал наименование «почетный Папа Римский», чтобы прояснить, что он больше не занимает «престол святого Петра».

По его словам, он пытался создать ситуацию, при которой он «абсолютно не доступен для СМИ» и при которой абсолютно ясно, что «есть только один Папа Римский», написал бывший глава Католической Церкви в письме кардиналу Брандмюллеру. «Если Вы знаете о лучшем пути и полагаете, что можете судить тот, который я выбрал, пожалуйста, скажите мне о нем», — риторически вопросил Бенедикт XVI.

В своем втором письме Бенедикт XVI сказал, что «постепенно производится новая агитация», которая может вдохновить появление книг наподобие той, что написал Фабрицио Грассо, — «Сложение полномочий». В них предполагается появление ситуация, при которой многократные «почетные Папы Римские» могли бы вообще растворить папскую власть. «Все это наполняет меня беспокойством», — отмечает бывший понтифик

Он завершает письмо словами: «Давайте молиться, как Вы это сделали в конце Вашего письма, чтобы Господь пришел на помощь своей Церкви».

Источник: Седмица.ру