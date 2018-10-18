Опубликованы имена пострадавших при нападении на колледж в Керчи

Стали известны имена пострадавших при взрыве в Керчи. Их огласил оперативный штаб. Еще 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, идентифицировать их не могут. Ведется опознание погибших.

Больница в Ленино (Керченский район) Бочка Мария Андреевна Соколовская Анастасия Алексеевна Ратаенко Анна Геннадиевна Лоло Яна Игоревна Зарубина Ксения Руслановна Рыбкин Никита Игоревич Веренюк Даниил Ольшевский Игорь Больница №1 (Керчь) Лысенко Елизавета Денисовна Ильясова Арзы Жукова Виктория Калиниченко Наталия Грищенко Бурлов Брагина Екатерина Дмитриевна Александрова Кристина Михлина Юлия Сергеевна Дьяченко Васильева Третьякова Егорова Яна Розанова Любовь Андреевна Денего Карина Александровна Чурина Надежда Константиновна Симферопольская больница Радько Крутько Николай Керченский онкодиспансер Минолоева Юлия Владимировна Кондрашечкин Валентин Витальевич Темрюкская больница Шилина Анна Вячеславовна Пененжик О.А. Зацаренко Валерия Константиновна Гурская Ксения Валерьевна Красницкая Получили помощь, но покинули медучреждения: Пономарева Виктория Николаева Юлия Владимировна Демчук Виктория Карпушина Фатиме Наильевна Игорочкина Марина Викторовна Нестеренко Кирилл Николаевич Неизвестная Ирина Мельник Анастасия Олеговна Гуцуляк Виктория Александровна Третьякова Наталья Андреевна Мохова Виктория Голозубова Татьяна Галанова Алла Владимировна

Нападение на Керченский политехнический колледж произошло днем 17 октября.

По последним данным, погибли 19 человек, более 54 ранены. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них – подростки.

Изначально причиной трагедии называли взрыв газа, однако затем Следственный комитет и Росгвардия заявили о теракте. Позже СК переквалифицировало дело с теракта на убийство двух и более лиц. По данным ведомства, стрельбу устроил студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Он найден мертвым с огнестрельным ранением.

Источник: Правмир