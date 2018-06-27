Опубликовано заявление архиереев УПЦ МП по результатам встречи с Патриархом Варфаломеем

В день тезоименитства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, 25 июня, после праздничной Божественной литургии в Киево-Печерской лавре состоялось совещание семидесяти архипастырей УПЦ, присутствовавших на торжествах, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Постоянные члены Синода Украинской Православной Церкви, участвовавшие во встрече с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в его резиденции в Стамбуле 23 июня, сообщили о результатах состоявшейся беседы.

Архиереи, присутствовавшие на совещании, также приняли совместное заявление, в котором подчёркнуто: «Константинопольский патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии может состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки». Отмечена готовность Константинопольского патриархата «присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими Поместными Православными Церквами».

Участники совещания выразили беспокойство «относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе», отметив, что такой шаг углубил бы церковный раскол на Украине. С другой стороны, в случае преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, она лишилась бы «значительной части прав, которыми она наделена за последние десятилетия».

Участвовавшие в совещании иерархи УПЦ заявили: «Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском православии, так и в украинском обществе в целом».

Подписавшие заявление архипастыри единогласно подтвердили, что намерены соблюдать «данную при рукоположении епископскую присягу хранить верность Украинской Православной Церкви». В подтверждение своей позиции все присутствовавшие архиереи поставили под заявлением свои подписи.