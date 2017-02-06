Опубликовано послание Папы Франциска на XXV Всемирный день больного

В воскресенье 5 февраля было опубликовано послание Папы Франциска на XXV Всемирный день больного, который будет торжественно отмечаться 11 февраля во Франции, в Лурдском святилище Пресвятой Богородицы. По этому случаю Святейший Отец назначил своим легатом в Лурде государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В послании на латинском языке Папа Франциск приветствует больных всего мира, выражая сердечную близость всем страдающим от бремени недуга. О человеке «следует заботиться в полной мере», никогда не упуская из виду душу, разум и тело, пишет Святейший Отец. Ссылаясь на Книгу Премудрости Соломона, Папа напоминает, что «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих»: Он создал всё для жизни.

Ссылаясь на Книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Святейший Отец отмечает, что Бог «даровал людям науку, чтобы они могли хвалиться Его чудесами»: в то же время пастыри, врачи и сами пациенты призваны молиться, дабы Господь привёл их к облегчению болезни и к исцелению.

Папа Франциск наставляет верующих непрестанно просить о заступничестве Пресвятой Девы Марии, призываемой как «Болящим исцеление», дабы она испросила у своего Сына «обильных милостей, прежде всего терпения в испытаниях, доверия к Богу, благодарности за обретённые блага и великой любви ко всем людям».

В завершение послания Святейший Отец призывает больных подражать вере святого апостола Петра, который, даже когда не понимал Иисуса, говорил: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин 6,68).

Источник: Радио Ватикана