Программа визита госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Российскую Федерацию

С 21 по 24 августа состоится официальный визит государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Российскую Федерацию, по приглашению властей страны. Сопровождать иерарха будет советник апостольской нунциатуры монс. Висвальдас Кульбокас, представитель Департамента по отношениям с государствами при Государственном секретариате Святейшего Престола.

Цель визита ватиканского кардинала — встречи с высшими гражданскими властями Российской Федерации и с иерархами Русской Православной Церкви. Поездка станет также благоприятной возможностью выразить духовную близость Папы Франциска поместной католической общине.

Во время визита будут обсуждаться темы взаимного интереса, включая вопросы международной обстановки, и в частности поиск мирного решения для текущих конфликтов, с особым вниманием к аспектам гуманитарного характера.

Согласно опубликованной программе, в понедельник 21 августа кардинал Паролин встретится с католическими епископами страны, а вечером возглавит Святую Мессу в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. После богослужения кардинал встретится с поместным католическим духовенством и мирянами. На тот же вечер запланирован визит к митрополиту Волоколамскому Илариону (Алфееву), председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Во вторник 22 августа кардинал Паролин примет участие в рабочем заседании с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, а во второй половине дня встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В среду 23 августа государственный секретарь Ватикана отправится в Сочи, где встретится с президентом Владимиром Путиным.

В четверг 24 августа утром кардинал Пьетро Паролин вернётся в Рим.

Источник: Радио Ватикана