Опубликована программа великопостных и пасхальных богослужений с участием Папы

15 февраля в Ватикане был опубликован план литургических целебраций с участием Святейшего Отца в марте и апреле.

В самый разгар Великого Поста, в пятницу 9 марта, Понтифик возглавит покаянное богослужение в базилике Св. Петра, которое станет центральным событием общецерковной инициативы Папского Совета по новой евангелизации «24 часа для Господа». В ходе такого же богослужения в ушедшем году Папа Франциск сам приступил к исповеди, а затем принимал исповедь у кающихся. В своем Послании на Великий Пост 2018 г. Святейший Отец призвал всех верных принять как можно более активное участие в упомянутой инициативе.

17 марта Папа Франциск посетит с пастырским визитом Пьетрельчину в епархии Беневенто, чтобы отметить 100-летний юбилей появления стигматов у святого Отца Пио, а также Сан-Джованни-Ротондо, где подвизался Отец Пио, в ознаменование 50-ой годовщины его смерти.

В Вербное воскресенье, 25 марта, Святейший Отец возглавит Мессу на площади Св. Петра, которую предварит процессия с пальмами. Великий Четверг, 29 марта, начнется для Папы встречей со священниками Римской архиепархии на Евхаристии в базилике Св. Петра, а завершится вечером Мессой Вечери Господней. Пока неизвестно, где именно будет служиться эта Месса: в прошлые годы она проходила в часовнях мест заключения итальянской столицы. 30 марта Папа Франциск возглавит богослужение Великой Пятницы в соборе Св. Петра, после чего примет участие в богослужении Крестного пути в Римском Колизее.

В Великую Субботу, 31 марта, Святейший Отец будет предстоятельствовать на литургии Пасхальной Ночи в соборе Св. Петра, а в сам день Пасхи, 1 апреля, – на торжественной Евхаристии на площади Св. Петра, после чего поднимется на балкон главной ложи ватиканской базилики и оттуда провозгласит свое традиционное послание Urbi et Orbi («Граду и Миру») и преподаст верным свое апостольское благословение.

В воскресенье Божия Милосердия, 8 апреля, Папа Франциск отслужит Мессу в соборе Св. Петра с участием «Миссионеров милосердия» – священников, представляющих католические епархии по всему миру, которым Римский Епископ поручил в Юбилейный Год Милосердия быть особыми свидетелями и глашатаями милосердия Господня.

Radio Vaticana