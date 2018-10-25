Опубликована программа Папских богослужений на ближайшие месяцы

В Ватикане была обнародована официальная программа Папских богослужений на ближайшие три месяца: с ноября 2018 по январь 2019 года.

2 ноября, в День поминовения всех усопших верных, Понтифик отслужит св. Мессу на Лаврентинском кладбище, расположенном на южной окраине Вечного города. На следующий день, 3 ноября, он возглавит заупокойную Мессу в соборе Св. Петра в намерении почивших в уходящем году кардиналов и епископов.

8 декабря, в торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Епископ Рима побывает с традиционным визитом на Испанской площади, где возложит цветы к подножию воздвигнутой здесь статуи Богородицы, а 12 декабря, в день памяти Пресвятой Дев Марии Гваделупской, отслужит в соборе Св. Петра Мессу в намерении Латинской Америки.

24 декабря в 21.30 в соборе Св. Петра начнется Ночная Месса Рождества пол предстоятельством Папы, а в 12.00 25 декабря Святейший Отец огласит свое традиционное Рождественское послание и преподаст благословение Urbi et Orbi. 31 декабря он возглавит в соборе Св. Петра Вечерню с пением гимна Te Deum laudamus, воздавая благодарение Господу за прошедший год.

В начале 2019 г. Папа Франциск будет служить Мессы в следующие дни: 1 января — в торжество Пресвятой Богородицы Марии и в 52-й Всемирный день мира; 6 января — в торжество Богоявления; 13 января — в праздник Крещения Господня, в ходе которой преподаст таинство Крещения младенцам.

На 23-28 января запланирован Папский визит на XXXIV Всемирный День Молодежи в Панаме.

По материалам Vatican News