Опубликована Апостольская конституция «Episcopalis communio»

За две недели до начала Синода епископов, посвященного молодежи, опубликована Апостольская конституция Папы Франциска «Episcopalis communio» о структуре этого органа, учрежденного Папой Павлом VI в 1965 году.

Согласование с Народом Божиим и соборная Церковь, которая лучше отражает осуществление первенства святого Петра: таковы некоторые моменты Апостольской конституции «Episcopalis communio» о структуре Синода епископов. Папа Франциск подписал ее 15 сентября, то есть менее чем за месяц до начала XV Генеральной ординарной ассамблеи Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания», которая откроется 3 октября.

Напомнив, что этот орган был учрежден Папой Павлом VI 15 сентября 1965 года и что он остается «одним из самых ценных наследий Второго Ватиканского собора», Папа Франциск подчеркивает «реальное сотрудничество» Синода епископов с Римским Папой в вопросах наибольшей значимости, то есть тех, которые «требуют специального знания и благоразумия ради блага всей Церкви». В исторический момент, когда Церковь вступает на новый этап евангелизации посредством «непрерывного состояния миссии», Синод епископов призван «становиться все более адекватным руслом» евангелизации современного мира.

Уже Папа Монтини предусмотрел, что с течением времени этот орган мог быть усовершенствован. К 2006 году восходит последняя версия «Ordo Synodi», обнародованная Бенедиктом XVI. В частности, был учрежден, с постепенным закреплением своих функций, Генеральный секретариат Синода епископов, состоящий из генерального секретаря и специального Совета епископов.

Учитывая эффективность соборного деяния «перед лицом проблем, требующих незамедлительного вмешательства и согласованного с пастырями Церкви», в последние годы наблюдается растущее желание, чтобы Синод все больше становился «специфическим проявлением и действенной реализацией заботы епископов обо всех Церквах», основанным на твердой убежденности, что все пастыри были поставлены «на служение святому Народу Божьему, к которому сами они принадлежат в силу Таинства Крещения».

Епископ, вновь подчеркивает Папа, является одновременно «наставником и учеником», обязуясь, исполняя свою миссию, слушать голос Христа, Который говорит через Народ Божий, делая его «безошибочным in credendo». Таким образом, Синод также «должен все больше становиться привилегированным инструментом выслушивания Народа Божьего» посредством консультаций с верными в поместных Церквах: если верно то, что речь идет главным образом о епископском органе, верно и то, что он не может жить, будучи отделенным от остальных верных. Таким образом, это «инструмент, способный наделить голосом весь Народ Божий именно через епископов» – «хранителей, толкователей и свидетелей веры», красноречиво выказывая — от ассамблеи к ассамблее — соборность самой Церкви, которая отражает общение различных культур. Благодаря Синоду епископов станет также более очевидным существование глубокого единства как между пастырями и верными, так и между епископами и Папой Римским.

Источник: Vatican News