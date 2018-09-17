Опубликован список участников Синода епископов на тему молодежи

В списке участников – Информационная комиссия во главе с префектом Департамента коммуникации Святейшего Престола.

Зал печати Ватикана обнародовал список участников XV Генеральной ординарной ассамблеи Синода епископов, которая будет проходить с 3 по 28 октября на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания».

Помимо Папы, председателя ассамблеи и генерального секретаря – кард. Лоренцо Бальдиссери, — названы четыре делегированных председателя: Патриарх Вавилона Халдейского кардинал Луис Рафаэль Сако, мадагаскарский кардинал Дезире Царахазана, кардинал Чарльз Маунг Бо, архиепископ Янгона (Мьянма) и кардинал Джон Рибат из Папуа — Новой Гвинеи.

Новшеством этой ассамблеи станет формирование Информационной комиссии. Ее возглавит префект Департамента коммуникации Св. Престола Паоло Руффини. Секретарем комиссии назначен священник-иезуит Антонио Спадаро, главный редактор журнала «La Civilta’ Cattolica».

Российскую Федерацию на Синоде епископов будет представлять ординарий архиепархии Божьей Матери в Москве монс. Павел Пецци, Республику Беларусь — архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Украину – архиепископ Мечислав Мокшицкий, а также Блаженнейший Святослав Шевчук, который вместе с епископом Брайаном Байдой будет представлять верующих УГКЦ во всем мире.

В списке участников-слушателей – многочисленные священники, монашествующие и миряне из разных стран, а в списке братских делегатов – представители Константинопольского Патриархата, Румынской Православной Церкви, Всемирного совета Церквей, Всемирной лютеранской федерации и Всемирного сообщества реформированных Церквей.

Источник: Vatican News