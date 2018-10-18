Опубликован официальный список погибших в Керченском политехническом колледже

Опубликован официальный список погибших в Керченском политехническом колледже.

Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года:

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения

Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения

Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения

Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения

Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения

Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения

Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения

Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Среди погибших студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек.

Позже стало известно, что число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20. Об этом сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

«Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного», — сказал Мельгазиев, не уточнив имя погибшего.

Пусть Христос воскресший примет всех погибших в Царствие Свое