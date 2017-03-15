Опрос: почти половина жителей Латвии хочет, чтобы страной руководили убежденные христиане

Согласно данным опроса, проведенного латвийским агентством SKDS, 42,5% респондентов хотели бы видеть в высших эшелонах власти убежденных приверженцев христианской веры, сообщает Благовест-инфо.

Отвечая на вопрос, было бы в Латвии лучше, если бы в парламенте и правительстве были бы представлены люди с твердой христианской позицией, 30,6% опрошенных ответили, что скорей бы согласились с этим утверждением, еще 11,9% полностью подтвердили это утверждение.

В сравнении с прошлым годом количество респондентов, которые бы хотели видеть во власти убежденных христиан, увеличилось на 1,6%.

Как показал опрос, еще 20,7% респондентов указали, что скорее не поддерживают утверждение, что в Латвии стало бы лучше, если бы ею управляли убежденные христиане. Полностью отрицают это утверждение 18,1% опрошенных.

Кроме того еще 18,6% респондентов не смогли сформулировать свой ответ на этот вопрос.