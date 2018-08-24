Определена дата, когда «Сотбис» выставит на аукцион «Ford Escort 1100» Иоанна Павла II

Мы уже сообщали ранее, что на продажу собираются выставить последнюю машину, на которой ездил краковский кардинал Кароль Войтыла перед тем, как он стал Папой Иоанном Павлом II.

Как передает в четверг Vatican News, теперь уже окончательно определена и дата возможной сделки: 31 августа в Оберне (США, Индиана) аукционным дом «Сотбис» выставит на торги «Ford Escort 1100 GL», принадлежавший Папе Иоанну Павлу II.

Будучи архиепископом Кракова, Кароль Войтыла приобрёл этот автомобиль в 1976 году. После избрания Иоанна Павла II на Папский престол «Ford Escort» хранился в Ватикане. В 1996 году автомобиль был продан на аукционе за 17 миллионов 700 тысяч итальянских лир, и вся выручка пошла на благотворительные цели. В 2005 году машина Папы Римского была снова выставлена на аукцион и на этот раз приобретена за 530 тысяч евро. В настоящее время «Сотбис» оценивает этот автомобиль в пределах 150-300 тысяч долларов.

Светло-синий «Ford Escort 1100 GL» был собран в Германии и оснащён четырёхцилиндровым двигателем объёмом 1,1 литра и четырёхступенчатой механической коробкой передач; у машины есть часы на приборной панели и оригинальные диски, кондиционер и радиоприёмник отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в мае нынешнего года на торги была выставлена «Ламборгини», которую подарили Папе Франциску. Понтифик отказался от дорогого автомобиля, и средства от продажи пошли на оказание помощи христианам Ближнего Востока. «Ламборгини» ушла за 710 000 евро, тогда как ее реальная цена составляла примерно 300 000.

70% денег, вырученных пот продажи папского автомобиля, получил для дальнейших инвестиций в гуманитарные проекты международный фонд «Помощь Церкви в нужде», а остальную сумму – три другие организации.



На фото — «Ford Escort 1100 GL», принадлежавший Папе Иоанну Павлу II: