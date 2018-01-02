Опаленные войной: Папа Франциск выбирает фотографию Нагасаки

Опаленные войной: Папа Франциск выбирает фотографию Нагасаки

Январь 02, 2018

1945 год. Мальчик с мертвым маленьким братом за спиной, погибшим во время американской атомной бомбардировки, ожидает своей очереди сжечь труп. Цель американского фотографа Джозефа Роджера О’Доннелла в реалистическом черно-белом изображении была преисполнена драматизма и в то же время сдержанности и достоинства. Изображение, которое даже спустя 70 лет не перестает волновать сознание зрителя.

Это снимок также поразил Папу Франциска, который увидев его изданную репродукцию, письменно сопроводил совершенно ясным комментарием: «Плод войны».

Короткая на испанском языке, написанная вместе с комментарием Святейшего Отца под фотографией, предлагает задуматься о страданиях ребенка, потерявшего брата: страдания, понимаемые только выражением губ, которые мальчик кусает зубами до тех пор, пока те не станут кровоточить.

 

По материалам Радио Ватикана

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