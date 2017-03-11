ООН: Мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом с 1945 года

Мир оказался на пороге самого масштабного с 1945 года гуманитарного кризиса, заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен.

«Это критический момент в истории человечества. Уже в самом начале 2017 года мир стоит на грани крупнейшего с момента создания ООН гуманитарного кризиса. Более 20 млн человек по всему миру голодают. Если мир не скоординируется и не примет мер, люди попросту умрут от голода. Многие будут страдать и умирать от сопутствующих болезней», — приводит слова О’Брайена «Би-би-си».

Он уточнил, что уже в этом году около 1,4 млн детей могут умереть от голода. Наиболее остро проблема стоит в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии.

О’Брайен подчеркнул, что проблема не только непосредственно в гибели населения из-за нехватки продовольствия и болезней, но и в том, что разрушаются сообщества, останавливается развитие стран, люди покидают свои дома и идут в другие районы или даже другие страны, принося нестабильность в разные регионы мира.

По его словам, чтобы предотвратить катастрофу, необходимо к июлю найти $4,4 млрд.

В феврале О’Брайен уже поднимал вопрос массового голода перед генсеком ООН Антониу Гуттерешем. На тот момент ООН получила лишь $90 млн на борьбу с этим социальным бедствием.

«Би-би-си» отмечает, что, по некоторым оценкам, в Йемене как минимум один ребенок умирает каждые 10 минут от болезней, которые человечество научилось лечить и предупреждать. Еще около 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет страдают от хронического голода и недоедания.

Население этой страны оказалось в тяжелой ситуации, в том числе, и из-за продолжающегося конфликта между хуситами и правительственными войсками, которых поддерживает Саудовская Аравия.

Ситуацию в Нигерии ООН описывает как «самый значительный кризис на континенте», истинные масштабы которого станут ясны лишь после того, как удастся подавить террористов «Боко Харам», захвативших значительные территории.

В Сомали голод как стихийное бедствие официально был признан шесть лет назад, тогда погибло около 260 тысяч человек. Уже в начале марта 2017 года были сообщения о том, что в одном из регионов страны от нехватки продовольствия и сопутствующих болезней в течение 24 часов умерли 110 человек.

Источник: Интерфакс