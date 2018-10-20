«Он не был героем, он был пастырем»: Апостольский нунций в РФ возглавил Мессу памяти св. Оскара Ромеро (+ФОТО)

«Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать». С этих слов из Евангелия от Луки начал свою проповедь Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, предстоятельствующий на святой Мессе по случаю канонизации 14 октября 2018 года первого святого Центральной Америки, архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро. Богослужение прошло в пятницу 19 октября в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии по инициативе посла Республики Сальвадор в России Эфрена Арнольдо Берналя.

Обращаясь к собравшимся по окончании Мессы господин Берналь выразил свою глубокую признательность за предоставленную возможность почтить память Оскара Ромеро, предательски убитого во время богослужения в часовне больницы «Божественного проведения» 24 марта 1980 года, на следующий день после его проповеди, содержащей призыв к солдатам правительственной армии прекратить насилие и нарушение прав человека. Архиепископ Оскар Арнульфо Ромеро погиб чуть менее сорока лет назад, но его дело по защите прав угнетенных и обездоленных продолжили его последователи, а его призывы к прекращению войн и разрешению споров мирным путем являются ныне как никогда актуальными.

В святой Мессе по случаю канонизации архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро участвовали священнослужители и монашествующие из различных Орденов, послы и представители посольств Сальвадора, Коста-Рики и ряда других стран.

Ольга Дубягина (Москва)

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