Оксана Пименова — молодёжный наблюдатель на Синоде: «Церковь «молодая» и «взрослая» — в общении и взаимном обогащении»

Россию на Синоде представляют два участника — архиепископ Павел Пецци и московская прихожанка Оксана Пименова. Как и Владыка, Оксана ведет «походный дневник».

«Что ты ожидаешь от Синода», — это основной вопрос, который задают журналисты. «Что ты чувствуешь, будучи здесь?», — спрашивают участники и добавляют: «Ты рада?». Правда, разные вопросы? Порожденные разным восприятием мира и отношением к нему.

Но я все равно задумалась, ожидаю ли чего-нибудь? Для чего здесь на Синоде епископов присутствует 49 аудиторов (я предпочитаю говорить «наблюдателей») от молодежи?

Формально мы здесь для того, чтобы представлять молодых людей, когда епископы как раз их и обсуждают (что весьма логично). Но это лишь одно измерение, на самом деле их гораздо больше.

Я под большим впечатлением от того, что Церковь предлагает провести этот Синод, используя метод распознания.

Подготовительный документ разделен на три части, каждая из которых соответствует ступени: recognizong (признание, осознание), interpreting (интерпретация, толкование), choosing (выбор). И вести наше обсуждение предлагается таким же образом.

Папа Франциск вновь обратил внимание на то, о чем говорил на Предсинодальной встрече. Слушание является основой диалога и главным принципом работы. Каждый имеет право быть услышанным так же, как имеет право высказаться. Мы призваны вести диалог, и я очень рада, что молодежь признана партнером, с которым можно учиться говорить на равных, к которой можно обратиться, чтобы слушать, и вместе возрастать в вере и развивать Церковь.

Лично я главным образом воспринимаю участие в Синоде именно как возможность учиться вести такой диалог, слушать и слышать, когда «молодая» и «взрослая» Церковь идут вместе в общении, обогащая друг друга. И получив этот опыт, я надеюсь разделить его с Церковью в России, чтобы развивать эту практику, предложенную Папой Франциском и Синодом епископов.

Так что у меня нет конкретных ожиданий, потому что нет конкретной цели: выступить там или тут, познакомиться с тем или тем, выразить ту или иную идею, пожить в Риме, пожать руку Папе Франциску (кстати, сделано!))) и т.д.

То, что я здесь делаю, — пытаюсь всем сердцем отвечать на то предложение, которое делает Господь: следовать за Ним.



Несколько фактов:

— Синод епископов проходит в Ватикане с 3 по 28 октября, тема «Молодежь, вера и распознание призваний».

— В Синоде принимает участие 267 отцов епископов, 29 экспертов, 49 аудиторов. Одним словом, большая встреча.

— Работы очень много: с 9 до 19, правда, большим перерывом на обед, с пн по сб включительно. Только к концу месяца будет посвободнее, но кто знает наверняка…

— Как устроена программа, пока окончательно непонятно, нужно пережить это на практике (но так всегда, поэтому я уже не беспокоюсь).

— Часть участников живет в прекрасном месте C.I.A.M. в 15 мин. от Ватикана и с потрясающим видом на площадь св. Петра.

— Погода в Риме жаркая.

— 3-го сентября мы участвовали в Мессе открытия и вступительном общем собрании».

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото — из личного блога Оксаны в Facebook