Оксана Пименова, молодёжный наблюдатель на Синоде: «Не сочинить итоговый документ, но обновить Церковь»

Последние пару дней, наконец, смогла вздохнуть с облегчением. В течение более двух недель мы практически без выходных работали над документом. Теперь пленарные выступления состоялись, обсуждения в малых группах окончены. Последние поправки направлены в редакционную комиссию, дальше текст будет переработан с учетом замечаний и завтра представлен для обсуждения.

Сначала мне казалось, что месяц — это очень долго, но теперь понимаю, что на самом деле не так. С учетом объема информации и того, что ее необходимо обработать на разных языках, это колоссальная работа, которая выполняется в очень сжатые сроки. Синод еще не закончился, но хочу поделиться главными моментами из всего, что я уже услышала, увидела и почувствовала. Это мое личное мнение, но суть Синода не сколько в Итоговом документе или последующем Апостольском обращении, которое будет написано на основе документа (хотя это имеет большое значение в перспективе как видимая опора процесса), а в том, что это инициированный сверху процесс, который призван обновить Церковь.

Изменение правил. В ходе синодального процесса многие правила видимыми и невидимым образом поменялись. Я не знаю, как проходили другие Синоды, и могу ошибаться в отдельных моментах, но полагаю, что в целом это так, чувствуется по атмосфере. Сам факт того, что молодые люди не просто наблюдатели, а участники, уже многого стоит. Выступления на Пленарных заседаниях, шумное приветствие тех речей, которые особенно понравились (да-да, мы там не только аплодировали, но и по-настоящему шумели), активное участие в малых группах (мы говорили прямо о том, что волнует, и о своем опыте, и вносили предложения. и многие из них были потом поддержаны), вовлечение в синодальный процесс на разных уровнях.

Среди аудиторов (наблюдателей) были не только молодые люди, которые по-разному, на официальном и не очень уровне вовлечены в пастырство молодежи (а вы знали, что во многих странах пастырством молодежи занимается в первую очередь сама молодежь, есть молодежные движения, настоящая самоорганизация с разделением обязанностей и передачей опыта?), но и капелланы, сестры и члены Институтов посвященной жизни. Общая тенденция — на расширение участия и вовлечение в синодальный процесс большего числа сторон. Это тот прекрасный и довольно редкий случай (и для меня это однозначно знак действия Святого Духа), когда перемены инициируются сверху.

Синод в прямом смысле — и проверка, и репетиция. И — да, во время дискуссий мы поняли, что диалог разных сторон возможен. Правда, необходимо учитывать, что все участники не люди с улицы, а вовлеченные в жизнь Церкви на том или ином уровне и представляют не себя отдельно, а общину, движение и пр… И такой диалог плодотворен, потому что обогащает всех участников: разный опыт и обстоятельства, разные интерпретации и взгляд на проблемы, разные реальности и способы взаимодействия с ними; и это позволяет генерировать лучшие решения. И все мы — такие разные — совместно работаем на общее благо. Это тренировочная площадка для вовлечения и воспитания такого участия.

Синод — не событие, а процесс. Этот Синод готовился два года и подготовительный этап включал разные мероприятия, которые я уже упоминала: сбор материалов от Конференций епископов, проведение семинара специалистов, он-лайн опрос молодежи, Предсинодальная встреча молодежи. Эти события позволили подготовить материалы для Синода — и вот, он сейчас проходит, а на основе Итогового документа Папа потом напишет Апостольское послание. Является ли это целью, будет ли результатом?

На последнем Пленарном заседании я была поражена тому, что одной из повторяющихся идей (и это упоминалось в некоторых выступлениях, и я сама об этом говорила) была: «Постсинодальный процесс гораздо важнее Синода». Синод — это только начало, нужно стимулировать Конференции епископов и отдельных поместных епископов продолжить этот процесс на местах с тем, чтобы проанализировать свои собственные проблемы с привлечением к участию в дискуссии разных сторон, чтобы совместно распознавать путь Церкви. Культура, которая здесь развивается — в прямом смысле закваска — вместе с участниками попадет в реальность своих стран и, я надеюсь, не пропадёт, но приумножится и принесет свой плод (я это не сама придумываю, многое сказано еще в самом Документе). Конечно, наши реальности различны: где-то такие процессы уже происходят (и я это вижу по тому, как епископы взаимодействуют с аудиторами и из того, о чем свидетельствуют сами молодые аудиторы), где-то до этого еще далеко, потому что почва только созревает, а где-то придется откровенно долго и упорно трудиться и еще больше уповать на действие Святого Духа.

Есть еще очень значимый для меня момент. С самого начала я думала о том, какой смысл в этом Синоде для Российской Католической Церкви. Конечно, здорово приехать в Рим, встретиться с Папой, послушать епископов и даже выступить и что-то обсудить, но это не мое личное событие, это событие для всей Церкви и нашей общины в том числе. Я в какой-то степени представляю здесь католическую общину России (хотя уверена, что многие этого даже не знают), но с чем вернусь обратно к ней? Ждет ли она вообще чего-то? И чего ждет? Как передать и развивать тот опыт, который был здесь получен?

Мое знакомство с католической реальностью страны довольно ограниченное (много ли мирян в принципе знает, что творится в соседних приходах), хотя интерес велик, так же, как и благодарность за каждую возможность узнать что-то больше. В тот момент, когда вера перестала быть сугубо личным делом, я стала открывать всё большее значение роли общины, причем не только малой компании, в которой я провожу больше всего времени, а в принципе общинное измерение Церкви, в которой люди не по одиночке приходят в храм помолиться, а потом уходят, а вместе составляют единое тело. Мне кажется, это то самое, что мы путем проб и ошибок при помощи Святого Духа, скорее неосознанно, чем сознательно, сейчас созидаем. Множество проектов и инициатив так и канули в лету, потому что исходили от отдельных людей, но не от общины, и в свое время не получили широкую поддержку для того, чтобы хоть как-то развиваться.

Я очень надеюсь, что инициированный архиепископом процесс обновления приходов подтолкнет к созиданию именно живой общины. Мы в этом глубоко нуждаемся. Здесь, благодаря общению и совместному проживанию с другими аудиторами, я в очередной раз убедилась, насколько велика сила общины, когда есть осознание этой сопричастности, и какой плодотворной почвой она является для развития живой Церкви.

На фото: Оксана Пименова на одной из предсинодаальных встреч (вторая справа от Папы)

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве