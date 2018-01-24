Около 9 человек погибли в результате бомбардировки христианских районов Дамаска

Около 9 человек погибли в результате бомбардировки Дамаска, которая произошла в понедельник, 22 января 2018 г. Артобстрел был направлен на традиционно христианские районы Баб Тума и Аль-Шагур. Обстрел нанес ущерб нескольким христианским храмам. Как минимум, 18 человек получили ранения, сообщило информационное агентство CNA.

До сих пор никто из воюющих на территории Сирии группировок не взял на себя ответственность за нападение на столицу страны.

Бомбовый удар нанес сильный ущерб маронитскому кафедральному собору в Дамаске. Как сообщил архиепископ Самир Насар, бомба повредила водоснабжение храмового комплекса и электрическую сеть.

Это уже не первая бомбардировка, пережитая архиепископом Самиром с начала этого года. 8 января ему удалось чудом выжить после обстрела его дома.

Гражданская война в Сирии началась около 7 лет назад, в марте 2011 г. Более 400 000 человек были убиты, 4 800 000 сирийцев стали беженцами, а еще 8 000 000 стали внутренними переселенцами в результате этой войны.

Источник: Седмица.ру