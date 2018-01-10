Около 800 тысяч аргентинцев ждут встречи с Папой Франциском в Чили

Приблизительно 800 тыс. паломников из Аргентины — родины Папы Франциска — примут участие в визите понтифика в Чили. Они добираются туда из разных уголков страны.

Как сообщили в оргкомитете по подготовке Папского визита, только на границе с Аргентиной за безопасность паломников будут отвечать 300 аргентинских полицейских, а за здоровье — около 100 человек медицинского персонала.

По словам Нестора Мауле, представителя аргентинских властей, цель назначения такого количества полицейских обусловлена особенностями курсирования поездов между Аргентиной и Чили, а также во избежание дорожных аварий.

Папа Франциск вылетит из Рима в столицу Чили Сантьяго 15 января. В этой южноамериканской стране он пробудет до 19 января после чего отправится в Перу. Во время своего чилийского паломничества, кроме столицы страны, Святейший Отец также посетит города Темуко и Икике.

По материалам Сatholic.by и Kai.pl