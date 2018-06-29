Около 200 католических священников на Филиппинах просят разрешить им носить оружие. Церковь призывает к благоразумию

МАНИЛА. Около 200 священников Католической Церкви на Филиппинах подали заявление на получение разрешения на ношение оружия. Такой шаг вызван уже четырьмя случаями нападений на священников, случившимися в течение этого года, в результате которых трое священников были убиты, сообщает Седмица со ссылкой на британское католическое издание Catholic Herald.

После введения на Филиппинах нового законодательства в 2014 году представители профессий с высоким уровнем риска исключены из стандартного процесса получения разрешения на ношение оружия. К таким «рискованным» профессиям относятся священники и иные церковнослужители, раввины, имамы, юристы, журналисты, кассиры, банковские служащие, врачи, медсестры и некоторые категории бизнесменов.

Люди, которые работают в этих сферах, больше не должны предоставлять доказательства, что они находятся в серьезной опасности и для их самозащиты требуется оружие. Им нужно только пройти проверку на наркозависимость, контроль психического состояния и доказать, что они не имели криминальных эпизодов.

Среди заявок, поданных в течение этого года, 188 поступило от священников и 58 от церковнослужителей Католической Церкви. Эти заявки касаются только разрешения носить при себе оружие тем, кто уже его имеет, и отличаются от лицензии на приобретение оружия.

Споры вокруг священников, которые носят оружие, возникли после того, как 10 июня был убит священник Ричмонда Нило, который в тот момент готовился к совершению Литургии. За четыре дня до того был ранен из оружия священник Рея Урменета. Ранее в этом году на Филиппинах были убиты священники Марк Вентура и Марчелито Паэз.

С одной стороны, некоторые священники на фоне роста насилия в стране выражают желание носить оружие для самозащиты, другие, напротив, выражают несогласие с такой позицией и считают, что священникам не следует разрешать носить оружие.

Конференция католических епископов Филиппин также решительно воспротивилась идее вооружённых священников.

«Вооруженные священники не являются решением проблемы роста насилия против них», — считает священник Джером Сецильяно, исполнительный секретарь Комитета по связям с общественностью Конференции епископов.

«Священникам не нужно вооружаться, потому что, как и любой обычный гражданин, они также имеют право на защиту от правительства, — заявил о. Секильяно, добавив, что священники никогда не должны становиться «врагами» другому человека.

Епископ епархии Соргогона Артуро Бастес сказал, что священники получают защиту от «ангелов, а не оружия».

«Я за духовное оружие в противовес смертоносному. Мы, священники, не должны бояться опасностей. Если общество, особенно бедняки, подвержены опасностям, мы не можем быть в стороне от этого», — сказал архиепископ Рамиль Аргуэльес из Липы.

Епископ Онесто Онгтиоко из диоцеза Кубао считает, что «призвание и роль священника — в трансформации общества», поэтому он должен быть готов отличаться от других людей.

«Жертвы и страдания являются частью бытия священника», — добавляет епископ Руперто Сантос из диоцеза Балагны. «Нашим призванием является нести крест и даже быть распятым на кресте», — подчеркнул прелат.

Впрочем, как сообщает Catholic Herald, решение о том, позволительно ли священникам носить оружие, в конечном счете, должны принять епархиальные епископы Филиппин.